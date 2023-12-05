新聞眼／紅色沙灘驗證不真實 淪大選年「恐共劇」

國防部下令海軍陸戰隊今年密集驗證試登十八處紅色沙灘，雖未特意對外聲張，但行動醒目，對共軍「必然」登陸的國土防衛作戰議題，不落痕跡形成關注。

只是，台灣沿海近年因發展工業區造成嚴重的海岸侵蝕，是不是還有這麼多易於登陸的紅色沙灘？在總統大選年的這項軍事驗證，恐怕流於試圖嚇唬自己人的政治恐共劇，營造須全民皆兵的戰爭既視感。

按國軍準則，將可實施正規登陸的海灘，區分為紅黃藍三色，研判可由共軍中型或重型合成旅實施攻擊登陸，其中將紅色沙灘視為最易登陸地，而這項標準，以老舊的通用登陸艇來換算的；但在共軍準則中，只分可登陸與不可登陸海岸。海軍驗證的這十八處沙灘，容或有三色分別，但依國軍理解共軍標準，都屬可登陸海岸。

但查閱經濟部台灣沿海工業區及海岸侵蝕區分布圖，由於台灣近年來工業發展的沿海工程，可供旅級的正規兩棲登陸作戰的完整自然海灘已非常稀少，按國軍標準，恐怕多「由紅轉藍」，難以實施較大規模的兩棲正規登陸。國軍卻仍按昔日兵要「照操不誤」，難免被質疑作戲一場。

記者考察軍方多次紅色沙灘試登，自擔任兩棲中央控制艦的中和級艦下卸登陸的AAV7兩棲突擊車，每回大概僅兩波三至七輛，試登兵力連級的水準都不到，能不能驗測出真正的灘頭比，讓外界狐疑。

台灣符合準則的紅色沙灘不多，軍方在十八處沙灘試登，以有履帶的輕快兵力順利完成，營造出一種敵（共）軍處處可上陸的印象，既不真實，在大選年也恐怕被理解為試圖恐嚇自己人的「恐共劇」。

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