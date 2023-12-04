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國防部：國軍監控中共今日發射運載火箭任務

聯合報／ 記者洪哲政／台東即時報導
中共酒泉衛星發射中心發射火箭升空圖。圖／取自「大漠問天」微信公眾號
中共酒泉衛星發射中心發射火箭升空圖。圖／取自「大漠問天」微信公眾號

國防部今天表示，國軍今(4)日偵獲中共甘肅酒泉衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務。對台灣地區無危害。

國防部表示，今日中午偵獲中共於甘肅酒泉衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務。

國防部表示，該火箭飛行路徑朝印度洋方向，且高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。

國防部 火箭 國軍

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