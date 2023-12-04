學者：共軍壓縮國軍對台海防衛戰略縱深 我須預作因應

國防大學中共軍事研究所教授馬振坤今天在國防安全研究院「中共於台灣周邊海空域之威脅」座談會表示，共軍藉由對台灣周邊海空域實施的排他性舉動，由機艦活動否定海峽中線建立新常態，並由海警船逾越中線擴張在台海東側的執法範圍，壓縮國軍對台海的防衛戰略縱深及海巡海域管轄，逐步推動其片面主張的台海內海化，我方應嚴密關注，並預作應處準備。

馬振坤在會中引言表示，近年來中共軍事擴張已將台灣周邊包覆於共軍海空兵力常態活動範圍內，並將本土近海防禦防線前推至台灣東側的西太平洋，共軍機艦及無人機常態性循蘇澳和與那國島之間的與那國水道、巴士海峽進入台灣東側海域；在台灣北方的東海，共軍對接近釣魚台及台灣北部的外軍機艦採取愈發強硬的干擾驅離手段；在台灣海峽，一方面共軍以常態性戰備警巡取代針對性軍演作為持續對台施壓的手段，另一方面以海警擴張執法範圍至海峽東側，作為落實台海內海化的海域管轄權；對於外軍機艦進入台海，則以機艦強勢迫近干擾；在巴士海峽，中共將其劃入南海U型線，對外軍機繼通過時實施密集海空戰備警巡行動凸顯對海峽的管轄權。

馬振坤指出，共軍藉由對台灣周邊海空域實施的排他性舉動，意圖讓各國逐漸減少在此區域的海空機艦活動，最終承認台灣周邊屬於中共軍事活動的勢力範圍；共軍並藉此逐步建構有利其對台軍事行動的戰場環境，包括對台實施封鎖及對美軍反介入作戰；最重要者，中共藉由共軍機艦活動否定海峽中線建立新常態，以及海警船逾越中線擴張在台海東側的執法範圍，壓縮國軍對台海的防衛戰略縱深及海巡海域管轄，逐步推動其片面主張的台海內海化，此皆為我方應嚴密關注並預作應處準備者。

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