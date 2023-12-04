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軍醫局康寧專案大樓落成 建構戰傷、載具模擬訓練系統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」。記者余承翰／攝影
國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」。記者余承翰／攝影

國防部軍醫局今天表示，國防醫學院「康寧專案」所興建的「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」今日啟用，這棟大樓導入應用AI技術的高度仿真模擬訓練系統，包括悍馬型救護車、黑鷹直升機及AAV7兩棲突擊車等救護型載具等設備的模擬情境，以擬真情境模擬訓練系統，期強化戰傷救護訓練能量、提升戰場存活率，強化戰傷急救能量。

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」今日啟用，蔡總統前往視導，國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、軍醫局長蔡建松中將、國防醫學院長陳元皓少將、中科院航空所長齊立平等人陪同下，蔡總統親自了解大樓系統中控台，並視察重災、戰傷、載具模擬訓練系統實況演練。

蔡總統致詞表示，訓練大樓啟用代表國防醫學院衛訓中心技術和訓練的全面升級，她要感謝所有人員努力，因為衛訓中心肩負重要任務，為國家培育軍官、士兵並訓練緊急戰傷救護技能。

蔡總統表示，今天啟用的這棟大樓具多功能救護訓練環境，包括利用虛擬、擴增實境技術營造戰場救護擬真訓練，相信未來將讓國軍獲得更周全保護；同時她也要肯定人員的付出，像是今年開辦的救護班隊，已訓練出將近3800名人員，除了強化國軍救護技能也維持部隊整體戰力。

蔡總統說，大樓啟用後要請各位人員熟悉各項器材、培養出抗高壓心理素質，以提升應處能力來發揮訓練效益，今天有來自國防部、衛福部、內政部人員及各醫院院長出席，她要期許各單位保持緊密合作、落實軍民整合、強化社會防衛、確保緊急應變機制可有效協調各方支援，最大化救護能量。

軍醫局則表示，此專案名稱為「康寧專案」，這棟大樓導入AI技術，結合「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」和 「危害環境與物質救護模擬訓練系統」等5大系統 ，以及救護運輸載具（悍馬型救護車、黑鷹直升機及AAV7兩棲突擊車等）和高度仿真模擬人訓練模組等設備，期藉由高擬真情境模擬訓練結合應用。

軍醫局說，未來將進一步結合警政署、消防署、 教育部、醫學院校、醫療機構、緊急救護相關學（協）會及全民國防教育對象等單位，並深入里鄰社區，協力整合軍民救護體系，此舉除強化國軍官兵應處傷患急救與後送管制效能外，亦廣儲師資種能，以期減少到院前因傷致死率，達到推展全民國防教育目標。

國防醫學院 載具 黑鷹直升機

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