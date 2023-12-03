獨／國防部證實研修媒體邀訪規定 擴大自媒體採訪軍聞

因應「自媒體」興起，挾帶有網路流量與吸睛效果，國防部現已開放自媒體申請採訪國防部所安排相關軍事採訪，國防部今日證實，擬研修媒體採訪軍營邀請標準相關規定，邀請學者專家研訂網路流量等評量標準，未來開放「自媒體」參加軍方各式採訪團，宣傳國防政策，目前已有被認定為自媒體的軍事網紅施孝瑋結合YouTube業者獲准隨團採訪，未來將可望正式接受網紅自媒體申請，擴大辦理。

國防部今日表示，國防部辦理邀訪、記者會等活動，旨在藉由多元管道進行「政策溝通」，讓外界明瞭重大國防政策、建軍備戰規劃及官兵戮力訓練成果。而隨著科技進步、新興媒介蓬勃發展，國防部未來將參考各部會現行作業，研修相關做法，透過傳統媒體、新興媒體、自媒體及社群平台等能量，擴大軍事新聞工作成效。

國防部實際上已試行相關制度，長期來接受知名的軍事名嘴施孝瑋攜同合作的YouTube人士跟隨軍方參訪團，與傳統媒體一同入營採訪，將內容呈現在社群上。官員近日進一步指出，國防部認定施某為「自媒體」，現正考慮修訂媒體邀訪規定，正式將自媒體納為國防部相關軍事採訪邀請的對象，並將透過學者專專家研討，以網路流量、影響力、形象等作為評等指標，訂定邀訪標準，提供有興趣的自媒體人士申請隨團採訪。

對此，「軍事網紅界」看法兩極。一位在臉書擁有知名戰機粉專的軍事網紅表示，自媒體的興起已然成為全球之勢，尤其去年開始之烏俄衝突期間，各國所謂軍事部落格版主皆有對戰情的分析，其精準、專業度甚至不下於官方或主流媒體，但國防部目前僅認定有營利事業登記證之為「媒體」，顯在跟進所謂宣傳戰的腳步上略遜他國。

目前還在就學、但受某雜誌委託為攝影記者的網紅不便具名，他認為，官方有些不方便說明白，或者根本不須理會的東西，就可依賴友我自媒體協助，同時可收打擊假訊息之效，就像網路義勇軍般。他對國防部的規劃有興趣，自認本身能量可達「出圖快，短期流量大」的效果，對爭取所謂認知戰的對我有利戰線很有幫助。

而也是大學生的知名影像情報網紅溫約瑟也表示，他對國防部的規劃會有興趣，尤其在少子化衝擊之下，提升軍人正面形象，也是他們的社會責任之一。

知名「海軍艦隊風雲」粉專管理員周民孝向以拍攝精美船艦照片聞名於社群，他已取得某雜誌委託擁有採訪資格，對於自媒體申訪國軍，他則認為，網紅、名嘴與自媒體素養參差不齊，若網路流量達標就符合申訪資格，爾後恐難以管控，要達到國防部宣傳國防政策的目標與理想恐過於樂觀。

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