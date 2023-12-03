快訊

牛奶、含糖飲料都不建議裝保溫瓶？譚敦慈教怎麼清洗才乾淨！

年輕人瘋小紅書抖音 敢言趙少康會是藍營決勝年輕票關鍵？

非關薪水！偏鄉小校連代理師都留不住 一看細則超傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／兩岸衛星圖像情報大戰 我三處攻陸飛彈基地疑曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在新竹關西新建部署雄二E攻陸飛彈的791旅基地。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy
有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在新竹關西新建部署雄二E攻陸飛彈的791旅基地。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy

我國有網友擅長利用公開衛星圖資，在特定臉書粉專密集針對中國大陸火箭軍駐地加以披露，近期引來大陸網友「打對台」，在同一粉專針對空軍部署雄二E型攻陸飛彈疑似在關西、湖口、與屏東萬金的新建基地加以披露，同時定位座標。針對疑來自對岸的挑戰，我國擅長比對火箭軍駐地的知名軍事網紅溫約瑟表示，大陸研究者多對國軍抱持輕蔑，研究敵人時較難具備換位思考能力，對台灣至今沒有太過令人驚豔的圖像情報出現。

溫約瑟常在臉書粉專「影像情報分析IMINT」利用公開衛星圖資，結合大陸央視或軍媒發布火箭軍戰訓影像，推測出軍力駐地；無獨有偶，近期有一位署名Chen Roy的網友，特別以簡體字體發文，接連在同一粉專發布疑似空軍防空及飛彈指揮部新建791旅新竹關西基地、791旅642營2連屏東萬金基地、791旅新竹湖口飛彈基地，並點名上開三基地都部署雄二E攻陸飛彈，貼文不但披露基地空照圖，並標註詳細座標，同時利用衛星圖資街景功能，在營區圍牆外標示營區內飛彈發射車車庫與加固的彈藥庫。貼文引來台灣網友批評。

面對明顯有「挑戰」意味的貼文，在粉專披露大量中共火箭軍駐地的溫約瑟表示，對於公開情報同好，在不直接涉密前提下，不論其動機與對象為何，都抱持開放態度。他說，台灣人看了相關貼文當然會不好受，但貼文也不過是對國軍營區作衛星圖分析，這是公開情報的最初級階段，而以台灣的資訊透明程度，營區駐地本就是大家都可以知道的。

他表示，戰時機動飛彈發射車都會離營前往戰術位置，這並不是只有國軍的單位是如此，解放軍火箭軍亦是如此，如同去年8月，大家都以為火箭軍617旅朝我國發射東風16位置位於其駐地金華，但其實位於該單位在浙江台州市仙居縣的發射陣地。所以其分析國軍軍營配置，稱不上秘密。

溫約瑟說，他並不擔心中國大陸民間出現高精細的國軍公開情報分析，因為大陸的網路使用者本就受到諸多限制，許多公開情報網站和工具無法使用，且大陸的研究者因著受到的教育的緣故，較難「換位思考」，即站在敵方的角度實施研究，或者說他們對國軍就是抱持一個輕蔑的態度，但在研究敵人上，具備這個能力尤其重要，而這是對岸不太具備的。

他表示，中國大陸最知名的研究國軍的民間公開情報機構叫「知遠戰略」，它之所以能定期發佈這些分析，也是因其創辦人為解放軍退役，且其目前也沒有分析出令人驚艷的資訊，不過羅列出全台國軍軍營，所以不用太過擔心。

有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在新竹湖口基地部署雄二E攻陸飛彈的791旅湖口基地，同時利用衛星圖資街景功能，在營區圍牆外標示營區內飛彈發射車車庫影像。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy
有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在新竹湖口基地部署雄二E攻陸飛彈的791旅湖口基地，同時利用衛星圖資街景功能，在營區圍牆外標示營區內飛彈發射車車庫影像。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy
有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在屏東萬巒新建部署雄二E攻陸飛彈的791旅萬金基地。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy
有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在屏東萬巒新建部署雄二E攻陸飛彈的791旅萬金基地。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy

國軍 飛彈 火箭

延伸閱讀

南韓首顆偵察衛星發射 成功與國內通訊

空軍機敏營區警監系統組件出現陸製標籤 中科院說内情

獨／中科院警監系統伺服器關鍵組件爆大陸製 軍方急喊卡

TASA衛星運載火箭 「台東縣太空科學節」首亮相

相關新聞

國防部：國軍假期配合政策 不含慰勞假每年115-116日

國軍戰訓頻繁，假經常休不完，人事規定中的旅遊補助自也難足額申領，有立委建議國防部，因國軍勤務特殊，不論休假與否，應依當年...

獨／兩岸衛星圖像情報大戰 我三處攻陸飛彈基地疑曝光

我國有網友擅長利用公開衛星圖資，在特定臉書粉專密集針對中國大陸火箭軍駐地加以披露，近期引來大陸網友「打對台」，在同一粉專...

國軍慰勞假休不完白送國家？國防部：爭取未休假加班費

國軍基層部隊戰訓任務頻繁，業務繁多，官兵年度慰勞假經常無法休完，但卻沒有任何補助或折抵。國防部表示，國軍年度慰勞假若未使...

臭鼬廠傳奇／創始人助打造航空帝國 唱衰過醜飛機C-130卻看走眼

臭鼬廠雖然號稱是洛克希德的頂尖設計團隊，但並非這家公司所有飛機都出自臭鼬廠之手。哪些飛機可以算是臭鼬廠產品，沒有絕對明確範圍，諸如二次大戰後的星座式（Constelletion），臭鼬廠創立者強森雖有參與，但未列入臭鼬廠。C-130運輸機、P-3反潛巡邏機及其前身L-188客機、L-1011噴射廣體客機等，都不會與臭鼬廠搭上邊。F-16並非洛馬嫡系，是合併通用動力而來，自然就更不用說。

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

台東市一間資源回場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，不過，廢墟物中竟有一架疑似日前空軍志航基...

勇鷹高教機生產進度延遲 F-5戰機可能飛到明年

空軍司令部今天舉行飛行訓練指揮部編成典禮，將空軍官校轄下的飛訓部改為司令部直屬。除了原先就在官校轄下的基本教練與高級教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。