獨／兩岸衛星圖像情報大戰 我三處攻陸飛彈基地疑曝光

我國有網友擅長利用公開衛星圖資，在特定臉書粉專密集針對中國大陸火箭軍駐地加以披露，近期引來大陸網友「打對台」，在同一粉專針對空軍部署雄二E型攻陸飛彈疑似在關西、湖口、與屏東萬金的新建基地加以披露，同時定位座標。針對疑來自對岸的挑戰，我國擅長比對火箭軍駐地的知名軍事網紅溫約瑟表示，大陸研究者多對國軍抱持輕蔑，研究敵人時較難具備換位思考能力，對台灣至今沒有太過令人驚豔的圖像情報出現。

溫約瑟常在臉書粉專「影像情報分析IMINT」利用公開衛星圖資，結合大陸央視或軍媒發布火箭軍戰訓影像，推測出軍力駐地；無獨有偶，近期有一位署名Chen Roy的網友，特別以簡體字體發文，接連在同一粉專發布疑似空軍防空及飛彈指揮部新建791旅新竹關西基地、791旅642營2連屏東萬金基地、791旅新竹湖口飛彈基地，並點名上開三基地都部署雄二E攻陸飛彈，貼文不但披露基地空照圖，並標註詳細座標，同時利用衛星圖資街景功能，在營區圍牆外標示營區內飛彈發射車車庫與加固的彈藥庫。貼文引來台灣網友批評。

面對明顯有「挑戰」意味的貼文，在粉專披露大量中共火箭軍駐地的溫約瑟表示，對於公開情報同好，在不直接涉密前提下，不論其動機與對象為何，都抱持開放態度。他說，台灣人看了相關貼文當然會不好受，但貼文也不過是對國軍營區作衛星圖分析，這是公開情報的最初級階段，而以台灣的資訊透明程度，營區駐地本就是大家都可以知道的。

他表示，戰時機動飛彈發射車都會離營前往戰術位置，這並不是只有國軍的單位是如此，解放軍火箭軍亦是如此，如同去年8月，大家都以為火箭軍617旅朝我國發射東風16位置位於其駐地金華，但其實位於該單位在浙江台州市仙居縣的發射陣地。所以其分析國軍軍營配置，稱不上秘密。

溫約瑟說，他並不擔心中國大陸民間出現高精細的國軍公開情報分析，因為大陸的網路使用者本就受到諸多限制，許多公開情報網站和工具無法使用，且大陸的研究者因著受到的教育的緣故，較難「換位思考」，即站在敵方的角度實施研究，或者說他們對國軍就是抱持一個輕蔑的態度，但在研究敵人上，具備這個能力尤其重要，而這是對岸不太具備的。

他表示，中國大陸最知名的研究國軍的民間公開情報機構叫「知遠戰略」，它之所以能定期發佈這些分析，也是因其創辦人為解放軍退役，且其目前也沒有分析出令人驚艷的資訊，不過羅列出全台國軍軍營，所以不用太過擔心。 有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在新竹湖口基地部署雄二E攻陸飛彈的791旅湖口基地，同時利用衛星圖資街景功能，在營區圍牆外標示營區內飛彈發射車車庫影像。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy 有網友以簡體字發文，在臉書粉專「影像情報分析IMINT」披露疑似空軍防空及飛彈指揮部在屏東萬巒新建部署雄二E攻陸飛彈的791旅萬金基地。圖／取自「影像情報分析IMINT」；來源：Chen Roy

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