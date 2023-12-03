國防部：國軍假期配合政策 不含慰勞假每年115-116日

國軍戰訓頻繁，假經常休不完，人事規定中的旅遊補助自也難足額申領，有立委建議國防部，因國軍勤務特殊，不論休假與否，應依當年度休假日數計算，給予旅遊補助。國防部則回應說，國防部現行規定即已依官兵實際施休慰勞假日數核予休假補助費，以鼓勵官兵從事正當休閒活動並刺激國內消費。而國軍配合週休二日政策，年度不含慰勞假可施休例假，約為115至116日。

民進黨立委鍾佳濱向國防部提出書面質詢表示，為達促進經濟成長及國內消費，在軍公教應休假並於國內旅遊制定相關休假規定。但因國軍勤務特殊，不論休假與否，應依當年度休假日數計算，給予旅遊補助。

他另表示，國軍因受訓、疾病休養或住院期間，於次年度慰勞假核給時，不得扣除。立委要求請國防部通盤檢視各單位不同職務的專業與需求情況，評估綜合調整的請假規則可行性提出說明。

針對不論休假與否，應依當年度休假日數計算，給予旅遊補助，國防部表示，依「國防部及所屬機關(構)人員休假補助費核發規定」，國軍志願役官兵累積施休慰勞假達14日以上者，核發新台幣1萬6000元，如人員應休假日數未達14日，則以申領人當年實際休假天數併計，不足1日者，按日折半支給，以每日1143元核發休假補助費，現行規定即已依官兵實際施休慰勞假日數核予休假補助費，以鼓勵官兵從事正當休閒活動並刺激國內消費。

此外，針對國軍因受訓、疾病休養或住院期間，於次年度慰勞假核給時，不得扣除，國防部表示，經查 「公務人員請假規則」及「教師請假規則」等規定， 其中公務人員依服務年資核算休假，性質同慰勞假，不需將受訓及病假等未在職月份按比例折算扣除；另公立中小學教師須兼任行政職務者，方核給休假，性質同國軍人員慰勞假，且核算方式為按實際兼任行政職務月數比例核給，其核算要件為「實際兼任行政職務」。

國防部並表示，國軍平時主要職責為執行各項戰演訓及救災等任務，另配合週休二日政策，年度可施休例假約為115至116日，未含慰勞假，官兵於受訓、疾病休養或住院期間，未參與戰演訓工作，即無實際服勤的事實，因此為兼顧戰備任務及個人權益，年度慰勞假核算方式，仍以前一年度實際服勤的月份，按比例折算核給。

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