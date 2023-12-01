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勇鷹高教機生產進度延遲 F-5戰機可能飛到明年

聯合報／ 記者程嘉文
空軍飛行訓練指揮部編成典禮，地面展示三架勇鷹高教機。記者余承翰/攝影
空軍飛行訓練指揮部編成典禮，地面展示三架勇鷹高教機。記者余承翰/攝影

空軍司令部今天舉行飛行訓練指揮部編成典禮，將空軍官校轄下的飛訓部改為司令部直屬。除了原先就在官校轄下的基本教練與高級教練（分戰鬥、空運兩組）業務，這次將位於台東志航基地、原本使用F-5E/F戰鬥機的部隊訓練業務也納入。未來戰鬥組與部訓組，都將使用國造T-BE-5勇鷹高級教練機。F-5戰機捍衛我國領空時間將近半世紀，近日有大量飛機迷帶著望遠鏡頭相機，到志航基地周邊，希望捕捉它們的最後身影。

不過最新消息是，志航基地的F-5機隊，很可能不會立刻消失，而會飛到明年，原因是勇鷹教練機的交機進度延遲。由於勇鷹的數量仍然不足，下一批到志航基地接受部隊訓練的學員，有可能繼續駕駛F-5。

依據110年11月空軍對外發布的勇鷹交機計畫，漢翔於110年底交機2架，111年8架、112年17架、113年18架、114年18架、115年上半完成最後3架交機。依此進度，今年底空軍應該接收27架，由於勇鷹的空軍序號是11xx，最新一架應為1127號機。

然而依據目前交機狀況，空軍僅接收至1122號機，1123已於漢翔出廠，尚未交機。以此類推，幾乎不可能在剩下一個月之內，完成5架交機。

對此空軍官員表示，尚未確定下一批學員是否將續飛F-5，仍須看機隊調度狀況而定。官員也解釋，由於志航基地仍有部分F-5飛行員尚未完成其他機種換裝，因此即使學員已不再使用F-5，也仍會暫時保留部分飛機，讓這些飛官維持熟飛。

志航基地的F-5，日前進行最後一次夜航訓練。圖/軍聞社
志航基地的F-5，日前進行最後一次夜航訓練。圖/軍聞社

空軍 勇鷹 台東志航基地 戰機

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