影／飛行訓練指揮部編成 蔡英文：提升訓練安全與成效
蔡英文總統上午到高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，她表示，空軍飛行訓練指揮部任重道遠，將整合飛行教學能量，建立完善的訓練流程及方式，培育優秀的飛行人才。
蔡英文在勗勉時表示，原本隸屬空軍官校、負責培育優秀飛行人才的飛訓部獨立升格為「空軍飛行訓練指揮部」，除了可以因應接裝新式高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量，來建立完善的訓練流程和方式。未來官校畢業的飛行學員在飛訓部受訓過後，就能迅速銜接主力戰機的接訓工作。
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