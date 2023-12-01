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影／飛行訓練指揮部編成 蔡英文：提升訓練安全與成效

攝影中心／ 記者余承翰／高雄即時報導
蔡英文總統（中）上午在國防部長邱國正（左）與空軍司令劉任遠上將（右）陪同下，至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午在國防部長邱國正（左）與空軍司令劉任遠上將（右）陪同下，至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮。記者余承翰／攝影

蔡英文總統上午到高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，她表示，空軍飛行訓練指揮部任重道遠，將整合飛行教學能量，建立完善的訓練流程及方式，培育優秀的飛行人才。

蔡英文在勗勉時表示，原本隸屬空軍官校、負責培育優秀飛行人才的飛訓部獨立升格為「空軍飛行訓練指揮部」，除了可以因應接裝新式高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量，來建立完善的訓練流程和方式。未來官校畢業的飛行學員在飛訓部受訓過後，就能迅速銜接主力戰機的接訓工作。

蔡英文總統（中）上午至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，並校閱地面部隊。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，並校閱地面部隊。記者余承翰／攝影
空軍飛行訓練指揮部編成典禮今天在高雄岡山基地舉行，地面展示我國最新研發的勇鷹號高教機等機型。記者余承翰／攝影
空軍飛行訓練指揮部編成典禮今天在高雄岡山基地舉行，地面展示我國最新研發的勇鷹號高教機等機型。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，她表示，空軍飛行訓練指揮部任重道遠，將整合飛行教學能量，建立完善的訓練流程及方式，培育優秀的飛行人才。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午至高雄岡山基地主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮，她表示，空軍飛行訓練指揮部任重道遠，將整合飛行教學能量，建立完善的訓練流程及方式，培育優秀的飛行人才。記者余承翰／攝影
空軍飛行訓練指揮部編成典禮今天在高雄岡山基地舉行，現場展示我國最新研發的勇鷹號高教機（前）與AT-3型高教機（後）等機型。記者余承翰／攝影
空軍飛行訓練指揮部編成典禮今天在高雄岡山基地舉行，現場展示我國最新研發的勇鷹號高教機（前）與AT-3型高教機（後）等機型。記者余承翰／攝影

空軍 蔡英文 岡山

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