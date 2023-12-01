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大鵬就是狂！穿飛行裝參加空軍飛訓部編成典禮

聯合報／ 記者程嘉文
退輔會主委馮世寬，穿著全套飛行服，參加空軍飛行訓練指揮部編成典禮，在台上獨樹一幟。記者余承翰/攝影
退輔會主委馮世寬，穿著全套飛行服，參加空軍飛行訓練指揮部編成典禮，在台上獨樹一幟。記者余承翰/攝影

空軍司令部今天在高雄岡山基地舉行「飛行訓練指揮部」編成典禮。原訂由參謀總長梅家樹主持，上週臨時改為由蔡英文總統親自主持，貴賓的層級與數量也因此大為增加，包括國防部邱國正、退輔會主委馮世寬、陸海空軍司令、漢翔董事長胡開宏、多位戰略顧問與空軍耆宿等。

其中最吸睛的當然還是「大鵬主委」馮世寬，在所有人穿著西裝的場合，他選擇穿上綠色連身飛行服，右胸佩掛自己曾擔任隊長的46中隊徽（前假想敵中隊），左胸則是「退輔會主委馮世寬」的名牌，右臂是F-5E戰鬥機的機種章。

飛訓部原本隸屬空軍官校之下，由副校長兼任指揮官，如今配合訓練流路改變，將台東志航基地的部訓隊也納入，飛行指揮部因此改為由空軍司令部直轄。指揮官成為專任，由原先的官校副校長職缺調用。國造T-BE-5勇鷹高級教練機，未來將分別部署在岡山與志航基地，接替AT-3與F-5，分別擔任高級教練與部隊訓練任務。

馮世寬一直熱愛飛行，在部長任內還曾發布自己擔任F-5戰鬥機大隊長時，擺姿勢站在座機前的「帥照」。軍中人士透露，民國106年「大鵬」曾計畫到台中清泉崗基地，搭乘經國號戰鬥機升空，給空軍現役空地勤官兵們打氣。他為此特別去作了體檢，證明身體狀況仍適合飛行，不料在成行前內閣於2月25日改組，國防部改由嚴德發接掌。74歲的大鵬部長，還是沒能一圓再度駕駛戰鬥機升空的夢想。

蔡英文總統頒發印信給空軍飛行訓練指揮部指揮官黃盈捷少將。記者余承翰/攝影
蔡英文總統頒發印信給空軍飛行訓練指揮部指揮官黃盈捷少將。記者余承翰/攝影

空軍 馮世寬 國防部 蔡英文 岡山 邱國正

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