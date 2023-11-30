金防部14年來首場夜間「太武操演」火砲齊發場面震撼
為強化防衛實戰能力，金防部今天晚間近9點在烈嶼的習山湖海灘舉行「太武操演」夜間實彈防護射擊，這是金防部14年來首次實施夜射，吸引不少軍事迷頂著低溫到附近蹲點拍攝，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發，讓大家都覺得超震撼，只能猛喊「哇賽」，與猛按快門。
此次操演執行「對空防護射擊」課目，首先藉榴砲發射照明彈，模擬敵無人機及直升機，續以各式機槍、機砲及戰車砲實施對空、對海集火射擊，因為是近年來首次夜間射擊，當照明彈劃亮夜空，在黑夜中形成交叉火網，震撼力十足。
據了解，此次是假想敵軍運用潮汐落差與夜間視線不明之際進犯，防衛部依作戰計畫應處各類狀況，指揮官兵運用建制武器射擊，消滅來犯敵軍，以強化全天候作戰能力。
不少到場的軍事迷都說超震撼，蔡姓民眾就說，雖然天氣很冷，夜色很暗，但當照明彈劃亮夜空的瞬間，大家都看到火砲齊發的超強威力，震撼力讓他久久不能自己。
金防部指揮官李定中表示，「太武操演」為年度例行演訓，本次操演想定特別模擬敵人夜間登陸作戰場景，讓官兵熟練各式戰場景況，精進夜間實彈射擊要領；操演全程緊湊順遂，展現精實訓練成果，深獲地方各界肯定及支持，充份體現金門地區軍民「同島一命」的太武精神。
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