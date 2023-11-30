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金防部14年來首場夜間「太武操演」火砲齊發場面震撼

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金防部14年來首場夜間「太武操演」火砲齊發場面震撼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，火砲齊發的場面，讓大家都覺得超震撼。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，火砲齊發的場面，讓大家都覺得超震撼。圖／軍聞社提供

為強化防衛實戰能力，金防部今天晚間近9點在烈嶼的習山湖海灘舉行「太武操演」夜間實彈防護射擊，這是金防部14年來首次實施夜射，吸引不少軍事迷頂著低溫到附近蹲點拍攝，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發，讓大家都覺得超震撼，只能猛喊「哇賽」，與猛按快門。

此次操演執行「對空防護射擊」課目，首先藉榴砲發射照明彈，模擬敵無人機及直升機，續以各式機槍、機砲及戰車砲實施對空、對海集火射擊，因為是近年來首次夜間射擊，當照明彈劃亮夜空，在黑夜中形成交叉火網，震撼力十足。

據了解，此次是假想敵軍運用潮汐落差與夜間視線不明之際進犯，防衛部依作戰計畫應處各類狀況，指揮官兵運用建制武器射擊，消滅來犯敵軍，以強化全天候作戰能力。

不少到場的軍事迷都說超震撼，蔡姓民眾就說，雖然天氣很冷，夜色很暗，但當照明彈劃亮夜空的瞬間，大家都看到火砲齊發的超強威力，震撼力讓他久久不能自己。

金防部指揮官李定中表示，「太武操演」為年度例行演訓，本次操演想定特別模擬敵人夜間登陸作戰場景，讓官兵熟練各式戰場景況，精進夜間實彈射擊要領；操演全程緊湊順遂，展現精實訓練成果，深獲地方各界肯定及支持，充份體現金門地區軍民「同島一命」的太武精神。

金防部今天晚間在烈嶼的習山湖海灘舉行太武操演夜間實彈防護射擊，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發，讓大家都覺得超震撼。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間在烈嶼的習山湖海灘舉行太武操演夜間實彈防護射擊，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發，讓大家都覺得超震撼。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，展現國軍超強火力。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，展現國軍超強火力。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，火砲齊發的場面，讓大家覺得超震撼。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，火砲齊發的場面，讓大家覺得超震撼。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發。圖／軍聞社提供
金防部今天晚間實施太武操演夜間實彈防護射擊，當照明彈劃亮夜空的瞬間，火砲齊發。圖／軍聞社提供

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