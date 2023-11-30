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中科院：廠商誤植 營區警監系統確定無陸製元件

聯合報／ 記者洪哲政張議晨／連線報導
警監系統示示意圖。圖／軍聞社
警監系統示示意圖。圖／軍聞社

空軍防空飛彈指揮部嵩山營區施作智慧警監系統，被發現關鍵組件是大陸製，負責整合的中科院昨表示，此案是中科院會同軍方逐台拆機驗收時，發現部分主機板張貼大陸製標籤；廠商宣稱是外銷需求物流管理不當，混雜誤植大陸標籤所致。

中科院說，經查主機板製程確定無陸製元件，確為國內廠商生產，但為求周延已退貨重驗，並追究廠商責任；另傳出廠商積欠貨款，督促妥適處理。

國防部為強化營區具備預警、防護能力，陸軍司令部二○二一年起統籌三軍及各單位需求，共編列預算一二八億二○二萬五千元，至二○二五年止建置「重要防護營區智慧型警監系統」；計畫用於各單位二八四個營區，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效應。因系統須排除紅色供應鏈，經常遭到檢舉，進度落後。

去年十一月，民眾黨立委邱臣遠揭露系統「解密金鑰（Dongle）」為大陸製，還使用大陸生產的羅技無線鍵盤，且完成驗收的四十九個營區都使用這項設備。

當時中科院澄清，解密金鑰僅是車辨系統「開機卡」，雖屬陸製品，但各營區網路未對外連線，無資安外洩疑慮，要求廠商依約改正及退換貨，事後「開機卡」全面更換，解除外界疑慮。

另警監系統使用的「球型監視器」也曾傳出含大陸製零件，中科院雖證實電路板為大陸製品，但稱屬被動元件，未涉及國安、資安或洩密疑慮。

法界認為，國軍採購機敏設備，一般都會請廠商附來源證明，或有無通過資安認證；若廠商故意以貼牌、偽造來源等方式成功通過驗收，會有構成偽造文書、詐欺等疑慮；不過有無違法，最終仍要檢視雙方採購合約條款才能確定。

中科院 資安 國防部

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