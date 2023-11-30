營區智慧警監系統爆陸製 軍方全面清查
國防部委由中科院為全台二八四處重要營區打造「智慧警監系統」，空軍防空飛彈指揮部本部（嵩山營區）日前驗收，發現重要的「影像整合伺服器」主機板竟貼有「大陸製」標籤，違反國軍資通產品規範，緊急喊卡，並下令全軍徹查相關系統零件。由於該批出問題產品也出現在其他營區，軍方正全面清查有無其他違反規定產品。
據調查，本月十三日空軍找中科院及業務承辦人、教育訓練人員驗收「智慧警監系統」，百餘人面前逐一開箱檢驗，打開伺服器機匣發現部分主機板貼有「大陸製」標籤。
國軍資通訊產品採購相關規定，依法禁止購買大陸品（廠）牌資通訊產品，主要是擔心大陸廠牌設備存有資安漏洞，且無法保證是否安裝惡意軟體或後門程式，使用恐有洩密或駭侵情況。
空軍防空飛彈指揮部證實，當天驗收確實發現「影像整合伺服器」主機板有大陸標籤，因不符國軍採購合約規範及委製協議書，已通報「驗收不合格」，寫進驗收紀錄表中，後續交承辦的中科院處理。
嵩山營區為國軍具高度機敏性的防空暨飛彈指揮部本部，不僅是空防指揮中樞之一，還有空軍南部區域作戰管制中心，平時作為教育訓練、備援使用，遇戰時可接管執行台灣空防指揮，具重要性。
據了解，不只嵩山營區，同款伺服器也出現在其他營區，國軍已急喊暫停，有問題設備由中科院回收更換，全面徹查是否有大陸製產品參雜其中。
爆料人士說，警監系統由中科院招標，重要機件先由中科院完成驗收，再彌封送往各營區安裝，為的就是避免有不合規定產品影響國安，但這次是營區驗收時發現，為何中科院驗收沒察覺，有待相關單位調查。
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