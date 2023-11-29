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空軍機敏營區警監系統組件出現陸製標籤 中科院說内情

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍事學術季刋曾披露嵩山營區影像。圖／取自陸軍砲兵月刊
軍事學術季刋曾披露嵩山營區影像。圖／取自陸軍砲兵月刊

空軍防空飛彈指揮部旗山嵩山營區施作營區智慧警監系統，卻被發現關鍵組件是大陸製，負責整合的中科院今天表示，此案是中科院會同軍種，逐台拆機驗收時，發現部分主機板張貼大陸製標籤；但廠商宣稱是外銷需求物流管理不當，混雜誤植大陸標籤所致。

國防部為強化營區具備預警、防護能力，陸軍司令部2021年起統籌三軍及各單位需求，共編列預算 128億202萬5000元，至2025年止建置「重要防護營區智慧型警監系統」；計畫將用於各單位284個營區，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效應。因系統須排除紅色供應鏈，經常遭到檢舉，進度落後。

中科院辦理空軍防空飛彈指揮部本部「嵩山營區」驗收警監系統時，發現其中「影像整合伺服器」關鍵組件為大陸製，軍方人員當場緊急喊卡。且去年才搬遷「嵩山營區」屬軍中「南R」機敏管區，受到關注。

針對此案，中科院表示，系統在廠商交貨時，即以抽驗方式拆機檢驗，再經資安檢測無風險後，才運送至各營區，逐台驗收。媒體所披露，是中科院會同軍種，逐台拆機驗收時，發現部份主機板張貼大陸製標籤；廠商澄清是外銷需求物流管理不當，混雜誤植大陸標籤所致。

但中科院表示，已針對此項主機板實施製程查核，確無陸製元件、為國內廠商生產無誤。但為臻周延，已要求同批次張貼陸製標籤板件退貨重驗，並追究廠商違約責任。

此案因包商糾紛，傳因此產生爆料。中科院表示，有關得標廠商積欠下包商貨款事宜，中科院均依各節點付款予得標廠商，將督促妥適處理。

中科院 空軍 安檢

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