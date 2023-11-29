F5F戰機今汰除 前空軍副司令：可建構UF5V無人戰機中隊

空軍台東志航基地今舉行「空軍教練機換訓成果展示」，除呈現基地當前十餘架勇鷹高級教練換裝現況外，基地擔任部訓機的42架F-5F戰機宣告退役。汰除戰機未來動向備受軍事迷關注，前空軍副司令張延廷建議可建立UF5V無人戰機，將武力極大化。

張延廷表示，若將現役F-5F戰機汰除報廢實在可惜，他建議國防部可參考美國空軍針對F16戰機改裝成無人戰機大隊，不僅能成為主力戰機的僚機，也可掛彈執行攻擊作戰任務，或是執行電子戰及偵照任務等，取代現有飛行員操作駕駛，更具安全及可靠。

他強調，這項技術不僅是美國，就連對岸大陸解放軍，目前已將汰除的殲6、殲7改造為無人戰機大隊，數量龐大外，也具備各項戰機應有的任務功能，這是許多大國節省軍費很好的模式；國防部或空軍，可以朝這方向來思考，未來運用AI科技，可行性相當高。

張延廷進一步說明，將志航基地現役汰除的F-5F戰機，可區分為3個用途，第一是支援花蓮基地

RF5E偵照中隊外，另一就是建構UF5V無人戰機中隊，最後就是成立零件拆拚中隊，可隨時支援2個中隊，把武力極大化，現成軍品幾乎不用花到龐大軍費。

他表示，若軍方仍照過去多 一事不如少一事心態，這些戰機拿去報廢或或送機關公園陳展，實在太可惜了，反之有了F-5F當驗證基礎，未來即將汰除的AT3教練機，甚至20年後的幻象2000、FDF等戰機，都可以比照辦理，這對國軍來說絕對是好事，而不使多事。 空軍F-5F戰機汰除戰機未來動向備受軍事迷關注，前空軍副司令張延廷建議可建立UF5V無人戰機，將武力極大化。記者尤聰光／攝影

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