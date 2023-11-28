兵役延長1年 國防部文青風格短片18歲役男醒著去當兵

國防部宣導義務役延長一年短片在網路社群公開，軍方向役男與社會大眾喊話說，當每一個人年歲漸長，不論是在哪個歲數，都不用擔心，永遠都會有一個18歲的人，為每一個人醒著。

國防部推出短片「醒著」，以「咱ㄟ厝咱來顧」為核心，說明一年期義務役轉型的重要。

影片訴求，國家曾歷經風雨挑戰，依然屹立不搖，是因為來自於每一位堅守國土的人；兵役制度是國家安全的根本，當敵人的威脅加劇，國家的應戰準備，也應該與時俱進。

影片最後訴說，當每一個人年歲漸長，不論是在哪個歲數，都不用擔心，永遠都會有一個18歲的人，為每一個人醒著。

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