國軍「海歸派」留不住 監察院促請國防部檢討改進

監察委員浦忠成、林文程、賴鼎銘今天表示，國軍選送優秀軍校學生派赴國外著名軍校培訓，但這批「海歸派」軍校生返國服務後，卻大多在規定服役期滿之際申請退伍，不願意繼續在國軍服役，導致原本優秀的專業人才無法為國所用。經調查，認定國防部有可再精進之處，促請檢討改善。

三位查案監委表示，國防部選拔優秀人才送訓國外軍校，為了是引進國外軍事新知，及深化與友邦軍事交流合作之重要政策，但選送歸國人員卻常早早退伍，且陸軍相較於海、空軍，離退情形尤為嚴重，相關經管機制，有進一步精進之空間，國防部應確實檢討，並研議改善方案，提高送訓歸國人員留任部隊意願，才能符合國家當初投入鉅資，選才送外儲備軍事交流量能制度目的。

三位查案監委指出，國軍所選送的國外軍校，目前仍以美國及中南美洲友邦為主，但隨著近來中美對峙升高，國際局勢丕變，國防部應善用時機爭取與五眼聯盟，及日、韓、東南亞諸國等鄰近國家軍事交流機會，另送訓態樣也應更多樣化，例如評估是否推動一般大學常見的1年期交換方案，除可增加合作機會外，也可提高短期交流案之深度與廣度。

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