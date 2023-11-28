上兵拍攝投共影片 國防部：強化宣導教育 反制敵諜滲透

1967年7月9日莫斯科多莫傑多沃（Domodedovo）航空展，米格-25（MiG-25）首度亮相。飛行表演時，4架雙垂直尾翼的大型戰機飛過空中，解說員宣布，這是最新的3倍音速截擊機。1971年，中東戰爭一觸即發，蘇聯軍援埃及的MiG-25，頻頻高速飛越西奈半島偵察，以色列空軍F-4幽靈戰機望塵莫及，地面雷達更測到不可思議的3.2倍音速。MiG-25展露的驚人性能，成為歐美心頭揮不去的陰影。 1976年9月6日，蘇聯的貝倫科中尉駕機降落日本函館，揭開MiG-25神秘面紗，結果令他們大為意外。當時的中央情報局長布希形容，貝倫科投奔自由，讓美方挖到一座大寶藏。

2023-11-28 07:30