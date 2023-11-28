上兵拍攝投共影片 國防部：強化宣導教育 反制敵諜滲透
國防部今(28)日表示，有關高檢署偵辦多名現、退役軍人涉犯國安案件，是國防部與國安單位接獲檢舉、共同實施反情報調查，經嚴密蒐證及損害管控，函請司法機關偵辦。其中陸姓、吳姓上兵遭利誘拍攝投共影片，國防部將列為案例強化宣導教育，反制敵諜滲透。
謝秉成等三名退役軍人涉嫌發展共諜組織，吸收航空特戰指揮部601旅中校謝孟書等6個部隊官士兵共7人，交付包括漢光演習情資，遭控職務上國防秘密並收賄，其中陸姓、吳姓士兵還拍下「我願意投降解放軍」的影片交付中共。高檢署昨依違反國安法、貪汙治罪條例、國家機密保護法及陸海空軍刑法等罪起訴10人，並求處重刑。台灣高等法院裁定謝孟書等5人繼續羈押。
國防部說，中共對我情蒐無孔不入，國軍持恆落實保防教育、強化安全警覺，近年偵辦共諜案多為官兵主動檢舉。國軍將持續嚴密稽核資訊保密，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保防、偵防能量，確維國軍整體安全。
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