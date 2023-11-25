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上周才遭共艦逼近 澳艦通過台海 我軍全程掌握
路透及法新社廿四日報導，我國防部同日表示，一艘澳洲海軍軍艦廿三日起由北向南通過台海，期間國軍全程掌握周邊海空域動態、狀況正常。中國大陸外交部發言人毛寧廿四日說，「我們敦促有關方面不要採取挑釁行動、不要給台海和平穩定製造麻煩」。
澳洲政府尚未對此置評。坎培拉智庫澳洲戰略政策研究所（ＡＳＰＩ）分析師葛蘭姆說，澳洲海軍定期通過台海，但選擇不予公布。路透提到，此事正發生在中澳軍事關係處於一個困難時期，而雙方均尋求使之重回正軌。
該澳艦是遠程護衛艦「土烏巴號」，十四日在日本專屬經濟區派潛水員清除纏住螺旋槳漁網時，附近一艘中國海軍驅逐艦逼近，使該潛水員因該共艦的聲納脈衝而受傷。澳洲國防部長馬勒斯對此批評，中方此舉很危險、不安全又不專業；北京則警告坎培拉勿做魯莽又不負責任的指控。
葛蘭姆認為，這是一個恰如其分的巧合，但不應誤解為澳方刻意向中方表達立場；過境通行台海不應有爭議，這只是合法地用最短航線，從東海航行至南海。
美國、英國、加拿大、法國及澳洲軍艦，近幾年來皆已例行通過台海，美艦頻率更是達到每個月，土烏巴號這次是其區域部署的一環。
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