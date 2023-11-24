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廣角鏡／蔡總統視導新兵接訓整備
義務役將從明年一月一日起恢復為一年，蔡英文總統（中）昨到台中成功嶺視導「義務役新兵入伍訓練接訓整備」。國防部昨也表示，新制實施後，明年將徵集九一二七名役男，其中首梯役男於一月廿五日入營；新訓期間遇春節，可返家休假。
國防部也表示，新制實施後，役男分發單位包括步兵排、心戰大隊、新訓旅、戒護排、衛訓中心等，其中戒護排為守備海空軍、資通電軍高山站台及儎台武器等重要設施。
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