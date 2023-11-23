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義務役男延長一年役期 分發守備軍方高山站台

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天視察成功嶺。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天視察成功嶺。圖／取自蔡英文臉書

明年1月1日兵役延長為一年，國防部今天表示，新制實施後，明年徵集9127名役男，分發單位包括步兵排、心戰大隊、新訓旅、戒護排、衛訓中心等，戒護排為守備海空軍、資通電軍高山站台及儎台武器等重要設施。

國防部說，明年徵集9127名役男，分發至陸軍、海軍、空軍、資通電軍、憲兵、政戰局及軍醫局。人數包括1月600人、2月1030人、3月775人、4月735人、5月775人、6月755人、7月885人、8月755人、9月775人、10月885人、11月625人、12月532人。

蔡英文總統今天到成功嶺，聽取國防部資源司人力資源處長董紹明簡報，董紹明說，民國113年全年度預計徵集9127名役男，在人員分發部分，以鄰近戶籍地為原則，選填本外島步兵營連、中樞防衛及戒護兵力等守備部隊，依意願參加專長遴選及自願選擇分發主戰部隊服役。

董紹明表示，人員分單位包括陸軍步兵旅、步兵營連；海軍戒護排、新訓旅；空軍戒護排；資通電軍戒護排；憲兵憲兵營；政戰局心戰大隊及軍醫局衛訓中心。

國防部 憲兵 空軍

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