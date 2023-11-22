國防部：共機今出海 11架次逾越海峽中線
國防部表示，今（22）日下午共機出海活動，11架次逾越中線進入台灣中部及西南空域，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。
國防部表示，自今（22）日13時許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、運9、轟-6及空警-500等型機出海活動，其中11架次逾越中線進入台灣中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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