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國防部：共機今出海 11架次逾越海峽中線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
殲10戰機機群。圖／取自中國航空新聞網
殲10戰機機群。圖／取自中國航空新聞網

國防部表示，今（22）日下午共機出海活動，11架次逾越中線進入台灣中部及西南空域，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部表示，自今（22）日13時許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、運9、轟-6及空警-500等型機出海活動，其中11架次逾越中線進入台灣中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 國軍

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