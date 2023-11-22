蔡適應酸黃國昌如願以償 恭喜成為白國昌

民眾黨今天公布不分區立委名單，時代力量前立委黃國昌排名第二，民進黨立委蔡適應諷刺，恭喜黃國昌如願以償，變成民眾黨不分區白國昌，黃國昌背棄時代力量、加入民眾黨，過去跟他一同奮鬥的夥伴，都會難以想像要和意圖重啟服貿的人合作。

民眾黨主席柯文哲下午公布不分區立委提名名單，前8名依序為黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

蔡適應在臉書發文表示，黃國昌背離時代力量、加入民眾黨，過去一同奮鬥的夥伴，都難以想像會去幫重啟服貿辯護，甚至和意圖重啟服貿的人合作，2016年黃國昌選上立委，最大的原因就是反對服貿、反對紅色滲透，這是當時他與太陽花學運青年共同許下的承諾，如今居然和柯文哲一起背離這個承諾。

蔡適應指出，黃國昌的雙標事蹟比比皆是，過去在716上凱道活動高舉「居住正義」大旗，岳父推出的建案卻是「一坪157萬」，更是為了不分區立委職務，違背過去的理念、把價值拋諸腦後，選擇和台南市議會前議長李全教、苗栗縣長鍾東錦站台，地方黨部還有多位黨公職涉及暴力討債、強盜恐嚇，儼然成為「文哲大A說的隊」的一份子。

蔡適應也說，去年黃國昌用鋪天蓋地的方式，對他本人進行抹黑，以莫須有的指控，指控蔡適應為黑道和特定人士處理事務，導致自己的聲譽受到影響，在經過國防部澄清、監察院調查、檢調詳查後，他跟服務團隊無人受到起訴，司法已經還蔡適應清白。

蔡適應表示，自己要再次鄭重聲明，有關特定人士不斷抹黑，蔡適應施壓國防部賤賣林口國有土地，國防部已經多次澄清，本案是國有財產署依法標售，完全合法，而且經過監察院多次詳細調查，早就已經還他清白，蔡適應從未施壓。

蔡適應也強調，自己和團隊成員，更沒有因為本案而被檢調起訴，有心人無視所有事證，一再對他本人發動抹黑攻擊，不僅是因選舉操作的政治追殺，更是對所有公務人員的構陷和污衊。

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