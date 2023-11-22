聽新聞
test
0:00 / 0:00
弓三開始戰備 台中大肚山新公告禁限建範圍本月底生效
國防部日前公告修正空軍「台中縣沙鹿鎮、大雅鄉、台中市西屯區大肚山管制區」禁建、限建範圍，名稱並修正為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，根據軍方公布內容顯示，緊臨台中都會公園的原天弓防空飛彈陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域，限建範圍調整為「甲型全空域」，將於本月30日生效。
國防部公告內容顯示，自大肚山基地射控區中心點起，於主射向左右各60度，向前、外延伸至3000公尺範圍內，建築物的絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高。
公告並表示，管制區生效後，管制限建範圍從事開發、建築等行為，應向地方政府主管機關提出申請，但申請案件若有疑慮致無法判定是否將影響軍事設施功能時，則須徵得作戰區或設管單位辦理會勘同意後，再行核准。
據了解，國軍正積極部署天弓三型防空飛彈，大肚山陣地原部署有天弓二型，現已換裝弓三進駐，據信單位為防空飛彈指揮部第614營第3連，開始執行戰備。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言