快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弓三開始戰備 台中大肚山新公告禁限建範圍本月底生效

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台中大肚山新公告限建區域。圖／取自行政院公報
台中大肚山新公告限建區域。圖／取自行政院公報

國防部日前公告修正空軍「台中縣沙鹿鎮、大雅鄉、台中市西屯區大肚山管制區」禁建、限建範圍，名稱並修正為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，根據軍方公布內容顯示，緊臨台中都會公園的原天弓防空飛彈陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域，限建範圍調整為「甲型全空域」，將於本月30日生效。

國防部公告內容顯示，自大肚山基地射控區中心點起，於主射向左右各60度，向前、外延伸至3000公尺範圍內，建築物的絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高。

公告並表示，管制區生效後，管制限建範圍從事開發、建築等行為，應向地方政府主管機關提出申請，但申請案件若有疑慮致無法判定是否將影響軍事設施功能時，則須徵得作戰區或設管單位辦理會勘同意後，再行核准。

據了解，國軍正積極部署天弓三型防空飛彈，大肚山陣地原部署有天弓二型，現已換裝弓三進駐，據信單位為防空飛彈指揮部第614營第3連，開始執行戰備。

台中都會公園旁防飛彈基地。圖／取自GOOGLE EARTH
台中都會公園旁防飛彈基地。圖／取自GOOGLE EARTH

飛彈 國防部 台中市

延伸閱讀

募百餘份物資寒冬送暖 藍營批：民進黨執政8年社會凋敝

愛國者三型防空飛彈車隊桃機現身 空軍：運美鑑測

蔡英文主持輕型巡防艦動工 外型設計3D圖曝光

影／台中違規左轉遭闖紅燈車高速撞 騎士噴飛翻多圈重落地

相關新聞

獨／空軍官校編裝異動 獨立飛行訓練指揮部12月1日成軍

國防部昨日發布「空軍軍官學校組織規程」第5條、第6條、第7條修正條文，空軍官校校部一口氣取消作戰情報處、醫務所、督察室、...

弓三開始戰備 台中大肚山新公告禁限建範圍本月底生效

國防部日前公告修正空軍「台中縣沙鹿鎮、大雅鄉、台中市西屯區大肚山管制區」禁建、限建範圍，名稱並修正為「台中市沙鹿區、大雅...

部隊鍋 EP143｜一年期義務役進入倒數階段 新式訓練有多硬多刺激？

新兵注意！一年期義務役倒數計時中。 11月23日國防部將公布一年期義務役整備情況，與新式訓練科目。跟過去數饅頭日子會有什麼不同？新式訓練變硬變長，這麼好的條件會有什麼拒絕的理由？

黑熊學院成游擊隊？陳永康提醒非軍警青年戰場提槍處遇

國防部長邱國正將黑熊學院視為游擊隊，國民黨提名不分區立委參選人陳永康今天表示，那是邱國正的想法，他可以體諒。他樂見黑熊學...

被邱國正指為游擊隊 沈伯洋：黑熊是勇敢的民防力量

國防部長邱國正昨公開將黑熊學院看作遊擊隊，是年輕人到野外打漆彈的社團。被提名為民進黨不分區立委候選人第二名的黑熊學院院長...

國安六村眷改爭議延宕半世紀 立委要國防部還眷戶資格

國安六村眷改爭議至今近半世紀，涉及343戶眷戶權益，時代力量立委陳椒華今天表示，國防部應該盡速以2006年國防部前部長李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。