弓三開始戰備 台中大肚山新公告禁限建範圍本月底生效

國防部日前公告修正空軍「台中縣沙鹿鎮、大雅鄉、台中市西屯區大肚山管制區」禁建、限建範圍，名稱並修正為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，根據軍方公布內容顯示，緊臨台中都會公園的原天弓防空飛彈陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域，限建範圍調整為「甲型全空域」，將於本月30日生效。

國防部公告內容顯示，自大肚山基地射控區中心點起，於主射向左右各60度，向前、外延伸至3000公尺範圍內，建築物的絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高。

公告並表示，管制區生效後，管制限建範圍從事開發、建築等行為，應向地方政府主管機關提出申請，但申請案件若有疑慮致無法判定是否將影響軍事設施功能時，則須徵得作戰區或設管單位辦理會勘同意後，再行核准。

據了解，國軍正積極部署天弓三型防空飛彈，大肚山陣地原部署有天弓二型，現已換裝弓三進駐，據信單位為防空飛彈指揮部第614營第3連，開始執行戰備。 台中都會公園旁防飛彈基地。圖／取自GOOGLE EARTH

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