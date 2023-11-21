被邱國正指為游擊隊 沈伯洋：黑熊是勇敢的民防力量

國防部長邱國正昨公開將黑熊學院看作遊擊隊，是年輕人到野外打漆彈的社團。被提名為民進黨不分區立委候選人第二名的黑熊學院院長沈伯洋今天表示，黑熊所培養的人力不是游擊隊，而是建立後勤。他與邱國正應該不需要這麼大的溝通成本，因為黑熊課程的內容在網站上都查得到，軍方應知道他們在教什麼，邱國正的看法是誤會。

沈伯洋受訪表示，其實民防業務對接的是內政部，不是國防部，但民防終究要與國防合作，因為戰爭時中間的轉換機制，民防的人如何與國軍接口，兩邊的醫療資源如何對口，他仍覺得國防部可以理解黑熊在做什麼，應該不會有太多需要溝通的成分。

他說，他自已與國防部接觸機會很多，很多長官對他們在做的事都滿能理解的，黑熊當時的口號就是要國軍在前面作戰的時候，後勤不能崩。他自已過去也是國防白皮書的諮詢委員，接觸過程中，除了認知作戰的事情外，也會詢及黑熊的課程。

沈伯洋表示，他上周甫在海軍官校演講，這星期則在國防大學，都會談及民間如何支持國軍的力量。他認為黑熊與軍方的交流都滿正常的，但「有時候就被問題問、被質詢的時候，可能部長手邊資料沒有這麼多」，他與邱國正沒有這麼多溝通管道，但也應該沒有需要這麼大的溝通成本，因為黑熊課程的內容在網站上都查得到，軍方應知道他們在教什麼，邱國正的看法，應「都是一些誤會」。

沈伯洋說，他不認為黑熊所培養的人力是游擊隊，而是建立後勤，例如：假如今天醫療資源不夠，在醫護人員尚未抵達事發現場時，受傷的民眾能夠自保；在假消息迷漫時，有自行闢謠的能力，能夠辨識假影片、大量帳號的操作，有對軍事的基本知識，不被謠言迷惑；而避難時通曉自保之道，不要受傷，活著最重要。因此，黑熊是要讓國民後勤不要崩潰，不要讓國軍有後顧之憂，別讓國軍在前線作戰，後方卻已崩潰投降。這是黑熊學院設立的目標。

沈伯洋指出，接受過黑熊學院受訓的國民目前已有數萬人，一天的課程中，接受的是對戰爭的基礎理解，傳授中國以認知作戰改變我們的方式，另有EMP的教官教授止血帶的運用、戰傷搬運等，最後則教授避難準備，戰時何時須離開家中、不離開家中的時機，如何與家人聯絡，斷網時該如何因應。

沈伯洋說，游擊隊是在敵據佔領區必須從事反抗行動，才稱游擊隊。但在黑熊的教學課程中，定性上就是一群勇敢的台灣人，是大家懂保護自己與家人的黑熊勇士，在物資不足時，如何互相支援，要到哪裡報到；他們還教種植物，戰時求生時辨識哪些維生素是人體較需要的，事發時蛋白質足夠青菜不足該怎麼辦？就是要維持戰爭裡最基本的生活，不要崩潰，這就是黑熊學院的目標。

商品推薦