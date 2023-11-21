快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

國安六村眷改爭議延宕半世紀 立委要國防部還眷戶資格

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國安六村眷改爭議至今近半世紀，時代力量立委陳椒華上午陪同眷戶舉行記者會，希望再透過公聽會的討論，提醒高官正視爭議，正本清源還給其該有的眷戶資格。記者陳正興／攝影
國安六村眷改爭議至今近半世紀，時代力量立委陳椒華上午陪同眷戶舉行記者會，希望再透過公聽會的討論，提醒高官正視爭議，正本清源還給其該有的眷戶資格。記者陳正興／攝影

國安六村眷改爭議至今近半世紀，涉及343戶眷戶權益，時代力量立委陳椒華今天表示，國防部應該盡速以2006年國防部前部長李傑提報的函文，還有時任行政院秘書長的回函，補正程序辦理資格認定，善用為國安六村眷改而留下的基金，妥善安置眷戶。

陳椒華上午舉行記者會，釐清國安六村眷改歷史脈絡，提醒國防部高官正視爭議，正本清源，還給該有的眷戶資格，同時促請行政院積極督導，盡速彌補國軍老舊眷村改建條例賦予眷戶應得的照顧。

陳椒華說，國安六村眷改爭議延宕已近半世紀，隨著時間的流逝，343戶眷戶的生命、建物的安全，持續流逝，過去國防部漏列眷改名冊，行政延宕，還有審計部不諳歷史脈絡的誤解和糾舉，如今得以透過監察院的調查獲得平反。

陳椒華表示，國防部強行推動限縮三村眷改權益，排除另外三村眷改資格的修法，國防部長邱國正一問三不知，再加上政戰局、國安局長蔡明彥避不面對，凸顯具決策權的長官置之不理，總推給下屬的不負責任態度。

台灣維新召集人、台南縣前縣長蘇煥智表示，國安眷村還有六村沒完成眷村改建，當中隱含許多法律疑慮，然而在眷改條例修法通過後，國安六村被刻意忽視，過去李傑擔任國防部長時，就承認應該納入，當時的行政院也認同。

蘇煥智指出，國防部在2006年行政院回函後，毫無作為了17年，導致國安六村的眷戶成為孤兒，現在更企圖透過修法，全盤推翻過去承諾，這樣的改變恐怕會影響300多位住戶，讓他們只剩下領補償費的選項，如果沒有其他房子，勢必成為無殼蝸牛。

蘇煥智說，國會改選在即，國防部這樣以拖待變的策略，未來絕對行不通，新的民意勢必會站在眷改孤兒這邊，希望國防部切莫一意孤行，犧牲眷戶的居住正義。

國安六村眷改孤兒自救會發言人蔣祖英表示，眷改條例沒有錯，錯的是透過修法，掩蓋當年漏報疏失，把真相弄得更加模糊，希望透過協助釐清真相，新任政戰局局長、眷服處處長帶來新氣象，能夠好好整頓官箴，盡速平反國安六村的冤屈。

國安局 國防部 陳椒華

延伸閱讀

影／國安六村眷改爭議 陳椒華：正視爭議、還眷戶資格

批監院報告有誤 陳椒華要求改正

現任立委年齡比一比 40歲以下只有他

台中自辦重劃區違法埋超標重金屬？ 陳椒華籲重啟調查

相關新聞

國安六村眷改爭議延宕半世紀 立委要國防部還眷戶資格

國安六村眷改爭議至今近半世紀，涉及343戶眷戶權益，時代力量立委陳椒華今天表示，國防部應該盡速以2006年國防部前部長李...

國防部對美採購聯合戰力發展評估案決標

國防部今天表示，中華民國駐美軍事代表團10月底對美決標採購聯合戰力發展評估案，價格為新台幣1218萬2790元，由美國在...

解密皇家空軍／重歷史傳承的英國空軍 裁減部隊卻堅持下血本保留二戰老飛機

英國皇家空軍恢復歷史悠久的42中隊，作為P-8海神（Poseidon）反潛巡邏機換訓單位，加上負責作戰的120中隊、201中隊，一共有3個海神中隊。皇家空軍網頁詳列出各單位百年來的隊史、包括歷代曾使用機種，以及在全球各地參戰紀錄等。英國已非日不落帝國，近年為節省開銷，持續裁減部隊，但皇家空軍仍不惜血本，保留多架二次大戰的轟炸機、戰鬥機，讓它們維持可飛行狀態，這又是為什麼？

美眾院兩黨：國會務必通過對台軍援

美國聯邦眾議院「美國與中共競爭特別委員會」兩黨領袖十九日在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）政論節目「面對全國」訪談中表示，他們...

國防部證實 美中船艦月初進太平島12浬

十一月三日南沙太平島東側出現美、中船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近十三點四浬，但國防部昨天在立法院公開證實，當時美艦與共艦都...

海軍司令部：目前無向美方籌購濱海作戰艦規畫

海軍司令部今天表示，海軍目前並無向美方籌購濱海作戰艦的規畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。