國安六村眷改爭議延宕半世紀 立委要國防部還眷戶資格

國安六村眷改爭議至今近半世紀，涉及343戶眷戶權益，時代力量立委陳椒華今天表示，國防部應該盡速以2006年國防部前部長李傑提報的函文，還有時任行政院秘書長的回函，補正程序辦理資格認定，善用為國安六村眷改而留下的基金，妥善安置眷戶。

陳椒華上午舉行記者會，釐清國安六村眷改歷史脈絡，提醒國防部高官正視爭議，正本清源，還給該有的眷戶資格，同時促請行政院積極督導，盡速彌補國軍老舊眷村改建條例賦予眷戶應得的照顧。

陳椒華說，國安六村眷改爭議延宕已近半世紀，隨著時間的流逝，343戶眷戶的生命、建物的安全，持續流逝，過去國防部漏列眷改名冊，行政延宕，還有審計部不諳歷史脈絡的誤解和糾舉，如今得以透過監察院的調查獲得平反。

陳椒華表示，國防部強行推動限縮三村眷改權益，排除另外三村眷改資格的修法，國防部長邱國正一問三不知，再加上政戰局、國安局長蔡明彥避不面對，凸顯具決策權的長官置之不理，總推給下屬的不負責任態度。

台灣維新召集人、台南縣前縣長蘇煥智表示，國安眷村還有六村沒完成眷村改建，當中隱含許多法律疑慮，然而在眷改條例修法通過後，國安六村被刻意忽視，過去李傑擔任國防部長時，就承認應該納入，當時的行政院也認同。

蘇煥智指出，國防部在2006年行政院回函後，毫無作為了17年，導致國安六村的眷戶成為孤兒，現在更企圖透過修法，全盤推翻過去承諾，這樣的改變恐怕會影響300多位住戶，讓他們只剩下領補償費的選項，如果沒有其他房子，勢必成為無殼蝸牛。

蘇煥智說，國會改選在即，國防部這樣以拖待變的策略，未來絕對行不通，新的民意勢必會站在眷改孤兒這邊，希望國防部切莫一意孤行，犧牲眷戶的居住正義。

國安六村眷改孤兒自救會發言人蔣祖英表示，眷改條例沒有錯，錯的是透過修法，掩蓋當年漏報疏失，把真相弄得更加模糊，希望透過協助釐清真相，新任政戰局局長、眷服處處長帶來新氣象，能夠好好整頓官箴，盡速平反國安六村的冤屈。

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