影／國安六村眷改爭議 陳椒華：正視爭議、還眷戶資格

國安六村眷改爭議至今近半世紀，涉及343戶眷戶權益，立法委員陳椒華上午舉辦公聽會釐清複雜且逐漸模糊的歷史脈絡，並從108年監察院調查報告中所強調「國防部對國家安全局屬性之政策演變因素缺乏一貫性認知之缺先」來平反98年審計部糾舉之誤解。

陳椒華指出國防部應盡速以國防部前部長李傑民國九十五年提報六村納入眷改名冊之函文以及行政院秘書長回函，補正程序辦理資格認定，善用為國安六村眷改而留下的基金，妥善安置眷戶，勿再延宕、修法減損及排除其眷改權益引發衝突或導致最後的流離失所。

立法委員陳椒華表示，國安六村眷改爭議延宕近半世紀，343戶眷戶的生命以及建物安全也持續流逝，然而過去國防部漏列眷改名冊、行政延宕、審計部不諳歷史脈絡的誤解和糾舉，如今得以透過監察院的調查，以及釐清眷戶資格的民國95年李傑部長函獲得平反．卻又得迎戰國防部強行推動限縮三村眷改權益、排除另三村眷改資格的《眷改條例》修法．加上昨天質詢國防部邱國政一問三不知，以及政戰局、國安局局長避不面對的情形，凸顯具決策權的長官對此置之不理、總推給下屬的不負責任態度。陳椒華表示，希望再透過公聽會的討論，提醒高官正視爭議，正本清源還給其該有的眷戶資格，並請行政院積極督導，盼能儘速彌補《眷改條例》賦予眷戶所應得的照顧。 國安六村眷改爭議至今近半世紀，立委陳椒華上午陪同眷戶舉行記者會，希望再透過公聽會的討論，提醒高官正視爭議，正本清源還給其該有的眷戶資格，並請行政院積極督導，盼能盡速彌補《眷改條例》賦予眷戶所應得的照顧。記者陳正興／攝影 國安六村眷改爭議至今近半世紀，眷戶上午在立委陳椒華陪同下舉行記者會，希望相關單位正視眷戶資格，還給眷戶應有權利。記者陳正興／攝影

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