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國防部對美採購聯合戰力發展評估案決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今(21) 日公告，中華民國駐美軍事代表團10月底對美決標採購「聯合戰力發展」評估案。記者洪哲政／攝影
國防部今(21) 日公告，中華民國駐美軍事代表團10月底對美決標採購「聯合戰力發展」評估案。記者洪哲政／攝影

國防部今天表示，中華民國駐美軍事代表團10月底對美決標採購聯合戰力發展評估案，價格為新台幣1218萬2790元，由美國在台協會得標，全案已啟動，10月起至明年3月底為止，由美方評估我方聯戰戰力發展現況。

前國防部長嚴德發推動可恃戰力專案，將地面部隊陸續調整為聯兵營，國防部戰規司開始對美採購相關評估專案，是由美國國防部軍文官員來台評估我專項戰力，過去曾評估過聯兵營組建成效與濱海反登陸戰力等，預算都是新台幣1200餘萬元左右，曾引起立委關注與討論。

國防部 美國在台協會 台幣

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