國防部對美採購聯合戰力發展評估案決標

英國皇家空軍恢復歷史悠久的42中隊，作為P-8海神（Poseidon）反潛巡邏機換訓單位，加上負責作戰的120中隊、201中隊，一共有3個海神中隊。皇家空軍網頁詳列出各單位百年來的隊史、包括歷代曾使用機種，以及在全球各地參戰紀錄等。英國已非日不落帝國，近年為節省開銷，持續裁減部隊，但皇家空軍仍不惜血本，保留多架二次大戰的轟炸機、戰鬥機，讓它們維持可飛行狀態，這又是為什麼？

2023-11-21 07:30