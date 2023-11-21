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國防部對美採購聯合戰力發展評估案決標
國防部今天表示，中華民國駐美軍事代表團10月底對美決標採購聯合戰力發展評估案，價格為新台幣1218萬2790元，由美國在台協會得標，全案已啟動，10月起至明年3月底為止，由美方評估我方聯戰戰力發展現況。
前國防部長嚴德發推動可恃戰力專案，將地面部隊陸續調整為聯兵營，國防部戰規司開始對美採購相關評估專案，是由美國國防部軍文官員來台評估我專項戰力，過去曾評估過聯兵營組建成效與濱海反登陸戰力等，預算都是新台幣1200餘萬元左右，曾引起立委關注與討論。
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