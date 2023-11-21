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國防部證實 美中船艦月初進太平島12浬

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
11月3日南沙太平島東側出現美、中船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近13.4浬，但國防部情次室次長顏有賢(右)昨天在立法院證實，當時美艦與共艦都在一起，美方軍艦距島12浬附近。國民黨立委陳以信（左）批評，海巡署涉公然說謊。圖/取自立法院直播畫面
11月3日南沙太平島東側出現美、中船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近13.4浬，但國防部情次室次長顏有賢(右)昨天在立法院證實，當時美艦與共艦都在一起，美方軍艦距島12浬附近。國民黨立委陳以信（左）批評，海巡署涉公然說謊。圖/取自立法院直播畫面

十一月三日南沙太平島東側出現美、中船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近十三點四浬，但國防部昨天在立法院公開證實，當時美艦與共艦都在一起，美方軍艦距島十二浬附近。國民黨立委陳以信批評，海巡署涉公然說謊。

立法院外交及國防委員會昨審議「軍事營區安全維護條例草案」案，國防部長邱國正率員列席備詢。陳以信質詢，十一月三日南沙太平島東側出現美、中船艦，海委會說法先稱中方船艦在廿一浬處，經他出示太平島目擊船艦近岸照片，海巡署又堅稱是在十三點四浬外，沒有進入十二浬，但國外軍事網站明確披露衛星照片，當時美國軍艦距太平島是十浬左右，就是在十二浬內，當時美中船艦角力，其實都有進來，國防部雷達有沒有掌握？有無衛星圖像可稽？是否是十浬？

邱國正表示，「我們也有（衛星照）」。國防部情報次長室次長顏有賢表示，當時確實是在十二浬附近，確有美艦與共艦都在一起，國防部曾作相關研析。立委說，這是國安危機；顏有賢說「是」。

陳以信表示，國防部在主權議題絕對不能退縮，美中船艦堂而皇之進來，政府卻連話都不說，國際法上有禁反言原則，「我國若始終不提出主張，國際就會認為主權不是我們的」；海巡署堅稱船在十三浬，但國防部明知「就在裡面」，內部卻都不講，這是國安漏洞，國防部須盡快了解，作出正當回應。

邱國正緩頰說，國防部雷達上看到的，的確部分和海巡是一樣的；但立委表示有落差。

國防部 海巡署 太平島 陳以信 邱國正 軍艦

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國防部指出 11月3日美艦進入太平島12浬

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