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美眾院兩黨：國會務必通過對台軍援

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中共競爭特別委員會」兩黨領袖十九日在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）政論節目「面對全國」訪談中表示，他們一致認為，國會「務必通過」白宮對台灣和其他亞洲盟友的援助計畫。

節目主持人布瑞南詢問該委員會主席蓋拉格和首席議員、民主黨籍眾議員克利什納穆希，兩人能否合作，在年底前通過總統拜登軍援台灣和亞洲盟友四十億美元的提案？蓋拉格表示：「我想我們能夠做到。」他說，彼此能夠通力合作，讓他對此感到樂觀，尤其考量到台灣所面臨的威脅日益加劇。

他說：「拜習會期間，幾乎沒有報導的一件事是，（中國國家主席）習近平對台灣的威脅有所升級。據報他在會談期間對拜登說，解決台灣問題比該地區的和平穩定更重要。中共隨後發表官方聲明稱，美須停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

蓋拉格說，「因此，這一切應該提醒我們，如果我們不解決根本問題，再多的外交努力也無法發揮作用，也就是說，海峽兩岸乃至整個印太地區的硬實力平衡正在被侵蝕，戰爭的風險也隨之增加，所以我們必須在為時已晚之前採取行動」。

【記者洪哲政／台北報導】國民黨不分區立委參選人、前海軍上將陳永康提出建構「共同作戰圖像」，國防部長邱國正昨在立法院表示，作戰部門確實急切需要。

立法院外交及國防委員會昨審議「軍事營區安全維護條例草案」，邱國正應邀率官員列席備詢。針對本報披露美無償援我八萬套美軍現役戰鬥個裝、一千挺M240 B型排用機槍，近期陸續運抵台灣，邱國正會前受訪表示，軍事裝備確實是台美交流項目之一，但裝備項目、數量及品名，不方便透露。他說，工作有在持續進行，「這沒有錯，而美方沒有要刻意武裝我們，是例行交流一環」。

邱國正 國民黨不分區立委 拜登 習近平

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