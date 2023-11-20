海軍司令部：目前無向美方籌購濱海作戰艦規畫

海軍司令部今天表示，海軍目前並無向美方籌購濱海作戰艦的規畫。

台海安全研究中心主任梅復興投書媒體披露，海軍奉命對美採購美軍除役的濱海作戰艦，今年夏天已開始洽談。

但海軍司令部今（20）日發出新聞稿表示，關於「美軍急售濱海作戰艦」，與事實不符，籲請媒體善盡查證責任，以免致錯誤資訊流布，斲傷與美交流關係。

海軍司令部表示，因應中共灰色地帶海上襲擾，海軍研議各種可能，就造艦合作、科技轉移等不同面向，研議與美合作方案，加速填補戰力缺口，目前並無向美方籌購濱海作戰艦的規畫。

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