美軍不要的濱海戰鬥艦 美方卻要台灣向美採購

台海安全研究中心主任梅復興投書媒體稱，美方遊說，海軍奉命對美採購美軍除役的濱海作戰艦，今年夏天已開始洽談。海軍司令部對這位人士的說法，沒有回應。

梅復興表示，海軍輕型巡防艦防空型原型艦11月17日開工建造，預計2026年10月完工交艦。但軍方卻奉命積極爭取採購美國海軍汰役的濱海作戰艦（Littoral Combat Ship），填補海軍巡防兵力不足的缺口。美方官員透露，台灣向美方提出採購濱海作戰艦的要求，這是台灣軍方得到層峰指示後採取的動作，夏天開始洽談，用來汰換海軍現役老舊的濟陽級巡防艦。

美軍濱海作戰艦分為單胴自由級與雙胴獨立級，2024年最後兩艘除役，會有12艘可選擇，但濱海戰鬥艦是美國海軍最具爭議的造艦計畫之一，不斷傳出生存性與維護成本高昂等爭議。美國海軍將6艘除役艦以軍售（Foreign Military Sales）管道將艦艇售出，梅復興稱每艘採購價可能僅７億元新台幣。

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