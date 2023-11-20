快訊

中職／陳俊秀遞交FA申請 今年行使第二人

找到了！女山友登喀西帕南山失聯6天 今尋獲靠「這裝備」酷寒下保命

獨家拆解華為Mate 60 Pro晶片 中芯未撼動台積卻逼近三星

美軍不要的濱海戰鬥艦 美方卻要台灣向美採購

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為獨立級濱海戰鬥艦查爾斯頓艦（USS Charleston）。 圖／美聯社
圖為獨立級濱海戰鬥艦查爾斯頓艦（USS Charleston）。 圖／美聯社

台海安全研究中心主任梅復興投書媒體稱，美方遊說，海軍奉命對美採購美軍除役的濱海作戰艦，今年夏天已開始洽談。海軍司令部對這位人士的說法，沒有回應。

梅復興表示，海軍輕型巡防艦防空型原型艦11月17日開工建造，預計2026年10月完工交艦。但軍方卻奉命積極爭取採購美國海軍汰役的濱海作戰艦（Littoral Combat Ship），填補海軍巡防兵力不足的缺口。美方官員透露，台灣向美方提出採購濱海作戰艦的要求，這是台灣軍方得到層峰指示後採取的動作，夏天開始洽談，用來汰換海軍現役老舊的濟陽級巡防艦。

美軍濱海作戰艦分為單胴自由級與雙胴獨立級，2024年最後兩艘除役，會有12艘可選擇，但濱海戰鬥艦是美國海軍最具爭議的造艦計畫之一，不斷傳出生存性與維護成本高昂等爭議。美國海軍將6艘除役艦以軍售（Foreign Military Sales）管道將艦艇售出，梅復興稱每艘採購價可能僅７億元新台幣。

海軍司令部 美國 美軍

延伸閱讀

影／傳中共不滿美軍持續武裝台灣 邱國正：平時交流並非刻意

獨／美援8萬套戰鬥個裝、千挺M240 B排用機槍空運抵台

海軍上將陳永康推動國艦國造 國民黨提名不分區立委

蔡英文主持輕型巡防艦動工 外型設計3D圖曝光

相關新聞

國防部指出 11月3日美艦進入太平島12浬

11月3日南沙太平島東側出現美方與大陸船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近13.4浬，國防部今天說，當時美艦與共艦都在一起，美方...

美軍不要的濱海戰鬥艦 美方卻要台灣向美採購

台海安全研究中心主任梅復興投書媒體稱，美方遊說，海軍奉命對美採購美軍除役的濱海作戰艦，今年夏天已開始洽談。海軍司令部對這...

役男就學服役3+1方案成效差 邱國正：當一年兵一氣呵成

因應明年延長一年兵役，教育部推出役男就學服役3+1方案，役男選擇四年內完成學業與服完兵役，但僅46人申請，成效很差。國防...

空軍：美方未計畫對台輸出愛國者飛彈重鑑測技術

空軍參謀長曹進平今天表示，美方並未輸出愛國者飛彈重新鑑測的技術，愛國者三型防空飛彈仍須送回美國本土維修，美方也沒有輸出技...

美軍援裝備抵台 邱國正：軍事裝備確是台美交流項目

美無償援我8萬套美軍現役戰鬥個裝，1000挺M240B型排用機槍，陸續運抵台灣。國防部長邱國正上午表示，軍事裝備是台美交...

軍事迷注意 國防部長邱國正提示何種拍攝會遭約談開罰

立法院外交國防委員會審議軍事營區安全維護條例草案，對於草案可能限制軍事迷追拍軍機與部隊，國防部長邱國正表示，國防部應用此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。