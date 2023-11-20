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美軍援裝備抵台 邱國正：軍事裝備確是台美交流項目

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天審查軍事營區安全維護條例草案，邀請國防部長邱國正列席備答詢，記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會今天審查軍事營區安全維護條例草案，邀請國防部長邱國正列席備答詢，記者許正宏／攝影

美無償援我8萬套美軍現役戰鬥個裝，1000挺M240B型排用機槍，陸續運抵台灣。國防部長邱國正上午表示，軍事裝備是台美交流項目之一，但裝備項目、數量及品名，不方便透露。

過去半個月來，多項美援軍事裝備陸續運抵桃園國際機場，美國在台協會要求載運軍品包機，卸貨時須改至隱密處所，最新一波美援軍備為8萬套美軍現役戰鬥個裝，1000挺M240B型排用機槍。

邱國正表示，台灣跟美國間的交流頻繁，不管是視訊，觀摩，見學，很多國防部人員有機會到美國，就是交流項目之一。軍事裝備部分也是交流項目之一，有關數量，項目，品名，不便透露，但工作持續進行，沒有想要刻意武裝，都是平常在交流項目當中，也許在這個時間點外界起疑，有些軍購或軍事方面問題，都在正常運作。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平會談，習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。邱國正說，國軍建軍備戰，不會因為誰講了一句話，就把目標轉向2023年、2025年、2026年、2027年或2035年，建軍備戰是沒有停的，但要很冷靜，隨時注意中共有沒有任何徵候，有徵候的話，當然要提高警覺，目前為止，一切都在掌握之中，也不期望有任何戰端發生。國軍建軍備戰主要目的是避戰，但不是逃避的避，是避免發生戰端，這是國防部一向的作為。

民眾黨立委邱臣遠質詢，習近平否認2027年到2035年有攻台計畫，邱國正如看待拜習會，國防的準備有何因應，美中關係在拜習會是否相對和緩。

邱國正說，習宣稱沒有人向他報告2027年到2035年有攻台計畫，大家很高興，但習不放棄武力統一台灣的問題。其次，現在許多專家學者不斷討論哪一年是共軍攻台時機，他曾清楚說過，國軍不會因專家學者訂下期程，影響建軍備戰，國軍從不停頓，國軍建軍備戰，不會因個人判斷而停頓，戰備工作與時俱進。

邱國正 國軍 美國在台協會

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