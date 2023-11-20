國防部指出 11月3日美艦進入太平島12浬

11月3日南沙太平島東側出現美方與大陸船艦，海巡署宣稱艦艇距島最近13.4浬，國防部今天說，當時美艦與共艦都在一起，美方軍艦距島12浬附近。國民黨立委陳以信表示，海巡署公然說謊。

立法院外交國防委員會今天審議軍事營區安全維護條例草案，國民黨立委陳以信質詢，11月3日南沙太平島東側出現美國與大陸船艦，海委會稱大陸船艦在21浬處，他出示太平島目擊船艦近岸照片，海巡署又稱是在13.4浬外，沒有進入12浬，國外軍事網站的衛星照片，當時美國軍艦距太平島是10浬左右，就是在12浬內，當時美國與大陸船艦角力，其實都有進來，國防部雷達有沒有掌握，有無衛星圖像可稽，是否是10浬？

國防部情報次長顏有賢表示，當時確實是在12浬附近。陳以信說，12浬附近就是在裡面，對照衛星圖就是，海巡署卻宣稱在13浬外，國防部都有掌握，海巡署居然公然說謊，混淆視聽。

顏有賢說，以海巡署的資訊為主，陳以信表示，軍方自已也有雷達站在那邊（太平島），我們都知道。顏有賢說，當時確有美艦與共艦都在一起，國防部有作相關研析。陳以信認為，這是國安危機。顏有賢回答，是。

陳以信指出，面對外籍船隻入侵領海，海委會首長臉書公然說船遠在21浬，後來變13浬，但明明是10浬，我國對自已的主權宣示如此薄弱，太平島防務如此落後，國防部怎麼說。

顏有賢表示，我們都有掌握，但裡面有許多聯合情監偵手段，國防部願私下向立委說明。

陳以信說，國防部在主權議題，絕對不能退縮，他們這樣堂而皇之走進來，政府連話都不說，國際法上有禁反言，我國始終不主張，國際就會認為那不是你的。海巡署堅稱13浬，國防部明知道就在裡面，內部卻都不講，這是國安漏洞，國防部必須盡快了解此事，作出正當回應。

邱國正表示，維護主權是國防部的責任，但事實國防部雷達上看到的，部分和海巡是一樣的。

商品推薦