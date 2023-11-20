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影／傳中共不滿美軍持續武裝台灣 邱國正：平時交流並非刻意

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國防部長邱國正（中）今天列席立法院外交及國防委員會，會前針對美國援引「國防授權法案」對台提供無償軍援，對此傳出中共軍方相當不滿，在拜習會後美軍持續武裝台灣。邱國正受訪表示，國軍與美方交流頻繁，對於裝備、品名、數量不便透露，但有工作持續在進行沒錯，這是與美平時交流，並非刻意武裝。記者許正宏／攝影
國防部長邱國正（中）今天列席立法院外交及國防委員會，會前針對美國援引「國防授權法案」對台提供無償軍援，對此傳出中共軍方相當不滿，在拜習會後美軍持續武裝台灣。邱國正受訪表示，國軍與美方交流頻繁，對於裝備、品名、數量不便透露，但有工作持續在進行沒錯，這是與美平時交流，並非刻意武裝。記者許正宏／攝影

立法院外交及國防委員會今天審查軍事營區安全維護條例草案，邀請國防部邱國正列席備答詢，會議前邱國正接受媒體記者聯訪。

針對本報獨家披露，美國援引「國防授權法案」對台提供無償軍援，最新一波軍援品包括8萬套美軍現役戰鬥個裝、1000挺M240B型排用機槍，抵台交由國防部接裝分配。對此傳出中共軍方相當不滿，在拜習會後美軍持續武裝台灣。國防部長邱國正回應表示：國軍與美方交流頻繁，無論是人員、觀摩、見習等，對於裝備、品名、數量不便透露，但有工作持續在進行沒錯，這是與美平時交流，並非刻意武裝。

國防部長邱國正（中）今天列席立法院外交及國防委員會，會前針對美國援引「國防授權法案」對台提供無償軍援，對此傳出中共軍方相當不滿，在拜習會後美軍持續武裝台灣。邱國正受訪表示，國軍與美方交流頻繁，對於裝備、品名、數量不便透露，但有工作持續在進行沒錯，這是與美平時交流，並非刻意武裝。記者許正宏／攝影
國防部長邱國正（中）今天列席立法院外交及國防委員會，會前針對美國援引「國防授權法案」對台提供無償軍援，對此傳出中共軍方相當不滿，在拜習會後美軍持續武裝台灣。邱國正受訪表示，國軍與美方交流頻繁，對於裝備、品名、數量不便透露，但有工作持續在進行沒錯，這是與美平時交流，並非刻意武裝。記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會今天審查軍事營區安全維護條例草案，邀請國防部長邱國正列席備答詢，記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會今天審查軍事營區安全維護條例草案，邀請國防部長邱國正列席備答詢，記者許正宏／攝影

國防部 邱國正 美軍

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