影／傳中共不滿美軍持續武裝台灣 邱國正：平時交流並非刻意

英國皇家空軍接收P-8海神（Poseidon）反潛巡邏機，採購E-7楔尾鷹（Wedgetail）預警機，這兩種飛機都是由波音737發展而成，英軍成立換裝訓練單位第42中隊，讓這個107年前問世的老單位重出江湖。向來重視傳統的英國人，不會忘記替大家上堂歷史課。42中隊重生後，首趟任務的機長羅斯伯格少校（Squadron Leader Roxburgh），就是13年前中隊解散前，最後飛行的組員之一。羅斯伯格表示，有機會見證老單位重生，令他高興不已。 自1916年創設以來，已是第七度成立的42中隊，歷經了哪些歷史？為何皇家空軍成立新的P-8/E-7中隊，特別挑選它為新單位的番號？

2023-11-20 07:30