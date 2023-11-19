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陸軍軍歌出線有故事 政戰學院紀念旋律創作者樊爕華

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
樊曼儂與父親樊爕華銅像。圖／周世文提供
樊曼儂與父親樊爕華銅像。圖／周世文提供

政戰學院11月17日舉行「樊華歲樂紀念展暨開幕論壇」，紀念民國56年3月創作陸軍軍歌旋律的樊爕華少將。

這項紀念會由政戰學院院長陳中吉主持，包括樊爕華將軍之女樊曼儂、中廣主持人趙琴、余春海，政工幹部學校軍樂學生班畢業學生何憲治等6人，白玉光、柴寶琳等音樂界老師，國軍各軍樂隊幹部參加。

會中資料指出，樊爕華當年與施鼎瑩將軍、美軍軍樂顧問艾理生准尉合作，成立政工幹部學校軍樂人員訓練班，訓練國軍軍樂部隊官兵。樊爕華強化國防部示範樂隊組織，增加補助經費；同時籌辦軍樂學生班，培養本土音樂人才。

樊爕華是部隊現今傳唱陸軍軍歌的旋律創作者。根據軍樂研究者周世文在會中指出，陸軍軍歌作曲過程多難。早在39年孫立人擔任陸軍總司令時，曾公開辦理徵選，只是最後未有定案，以陸軍軍官學校校歌暫代陸軍軍歌。

43年，蔣中正總統指示撰寫各軍種及兵科歌曲，現行陸軍軍歌作詞者何志浩中將投稿陸軍歌歌詞參加徵選，歌詞為陸軍軍歌原型，最後仍未產生。47年，陸軍總部公開徵求陸軍軍歌歌詞，徵選後由國防部呈蔣中正總統批示，聯勤總部政治部主任何志浩將撰擬的歌詞，逕送總統府一起參與評核，蔣中正最後選擇何志浩所寫陸軍軍歌歌詞，可能導致陸軍總部不服，消極不辦理後續徵曲事宜。

55年，陸軍再次公開辦理徵選陸軍軍歌歌詞，評選完後，由國防部呈蔣中正總統批示，何志浩任總統府參軍，總統府承辦單位再次將陸總呈送歌詞，與何志浩47年所寫歌詞，併呈蔣中正總統批核，蔣中正總統最後仍選定何志浩所寫陸軍軍歌歌詞，陸總未消極以對，繼續辦理公開徵曲，由樊爕華作曲的陸軍軍歌旋律，脫穎而出，陸軍軍歌56年3月公布施行，成為傳唱迄今的陸軍代表歌曲。

周世文指出，69年，陸軍總司令郝柏村認為歌詞僅有一段，太過單調，指示增加第二段歌詞，也就是目前傳唱的陸軍軍歌兩段歌詞。

樊爕華56年8月10日，因過度操勞，病逝中心醫院，追晉少將。

陸軍 蔣中正 國防部

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