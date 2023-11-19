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愛國者三型防空飛彈車隊桃機現身 空軍：運美鑑測

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
多部空軍所屬愛國者三型飛彈車與所屬勤務車隊今日被目擊出現在桃園國際機場。圖為示意。圖／本報資料照
多部空軍所屬愛國者三型飛彈車與所屬勤務車隊今日被目擊出現在桃園國際機場。圖為示意。圖／本報資料照

空軍愛國者三型飛彈車與勤務車隊，今天出現在桃園國際機場，空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。

空軍有近400枚愛國者飛彈，每年都要花費鉅資將部分愛三丶愛二飛彈，送回美國原廠進行重鑑測，及更換壽限零組件，維護飛彈系統的妥善及可靠。先前曾傳我協商美方同意試行改在台灣鑑測。但今天的畫面代表尚未實施。

國防部為維持愛國者三型飛彈效能，定期循軍購方式請美方更新重要組件，執行重鑑，所需費用屬作業維持費，2019年編列預算約6.09億美元，當時曾爆發全案未經過國防部長核准，逕自向美方申請發價書（LOA），以致立法院在美方公布知會國會審查後，才知道有這項軍購案，全案遭監察院糾正。

據網友披露，部分愛國者三型飛彈發射車與勤務車輛，隨同人員今天在桃園國際機場集用場集結，等待來自英國柏明罕的美軍軍包機。據了解，裝備將由美運返調校更新軟體。

空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。

愛國者飛彈 空軍 國防部

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