愛國者三型防空飛彈車隊桃機現身 空軍：運美鑑測

空軍愛國者三型飛彈車與勤務車隊，今天出現在桃園國際機場，空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。

空軍有近400枚愛國者飛彈，每年都要花費鉅資將部分愛三丶愛二飛彈，送回美國原廠進行重鑑測，及更換壽限零組件，維護飛彈系統的妥善及可靠。先前曾傳我協商美方同意試行改在台灣鑑測。但今天的畫面代表尚未實施。

國防部為維持愛國者三型飛彈效能，定期循軍購方式請美方更新重要組件，執行重鑑，所需費用屬作業維持費，2019年編列預算約6.09億美元，當時曾爆發全案未經過國防部長核准，逕自向美方申請發價書（LOA），以致立法院在美方公布知會國會審查後，才知道有這項軍購案，全案遭監察院糾正。

據網友披露，部分愛國者三型飛彈發射車與勤務車輛，隨同人員今天在桃園國際機場集用場集結，等待來自英國柏明罕的美軍軍包機。據了解，裝備將由美運返調校更新軟體。

空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。

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