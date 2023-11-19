聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛國者三型防空飛彈車隊桃機現身 空軍：運美鑑測
空軍愛國者三型飛彈車與勤務車隊，今天出現在桃園國際機場，空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。
空軍有近400枚愛國者飛彈，每年都要花費鉅資將部分愛三丶愛二飛彈，送回美國原廠進行重鑑測，及更換壽限零組件，維護飛彈系統的妥善及可靠。先前曾傳我協商美方同意試行改在台灣鑑測。但今天的畫面代表尚未實施。
國防部為維持愛國者三型飛彈效能，定期循軍購方式請美方更新重要組件，執行重鑑，所需費用屬作業維持費，2019年編列預算約6.09億美元，當時曾爆發全案未經過國防部長核准，逕自向美方申請發價書（LOA），以致立法院在美方公布知會國會審查後，才知道有這項軍購案，全案遭監察院糾正。
據網友披露，部分愛國者三型飛彈發射車與勤務車輛，隨同人員今天在桃園國際機場集用場集結，等待來自英國柏明罕的美軍軍包機。據了解，裝備將由美運返調校更新軟體。
空軍司令部表示，空軍愛國者飛彈依原廠技術文件，執行壽期管理，與美方簽訂鑑測計畫，現按期程配合美方承運商，執行空運返廠鑑測作業。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言