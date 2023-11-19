9架次共機上午迫近北部空域 國軍監控中

中國大陸與菲律賓南海爭議激增，有「第二海軍」之稱的中共海警最近站上第一線。中共海警不像解放軍海軍艦艇受人矚目，中共憑什麼靠這支神祕部隊打頭陣？除了海警艦船總噸位突破20萬噸，居世界第一，超過美國海岸警衛隊和日本海上保安廳的規模，還有哪些鮮為人知的「實力」？

2023-11-19 07:30