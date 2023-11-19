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9架次共機上午迫近北部空域 國軍監控中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍蘇愷-30戰機，示意圖。圖／空軍司令部提供
共軍蘇愷-30戰機，示意圖。圖／空軍司令部提供

國防部上午表示，共機今天大批出海，有9架次共機進入台灣北部、中部及西南空域，國軍嚴密監控。

國防部說，自今天7時許起，國軍陸續偵獲中共蘇愷-30、殲-10、空警500、運8遠干及運9通信對抗等型機出海活動，9架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部表示，因應敵情，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 國軍 飛彈 共機擾台

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