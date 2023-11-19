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9架次共機上午迫近北部空域 國軍監控中
國防部上午表示，共機今天大批出海，有9架次共機進入台灣北部、中部及西南空域，國軍嚴密監控。
國防部說，自今天7時許起，國軍陸續偵獲中共蘇愷-30、殲-10、空警500、運8遠干及運9通信對抗等型機出海活動，9架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部表示，因應敵情，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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