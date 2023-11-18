魚叉飛彈設在雲林虎尾？陳建仁否認：惡意操作國軍很不道德

針對最近盛傳指未來漁叉飛彈基地將設在雲林虎尾鎮，引起各界關注，行政院長陳建仁今天到雲林助選時強調，利用選舉惡意操作保家衛國的國軍是很不道德的事，經與國防部溝通，虎尾只會設置國軍的指揮部相關設施，不會囤積飛彈，請鄉親放心。

最近盛傳指國軍漁叉飛彈基地要設在虎尾，甚至在部分重要路口設有反漁叉飛彈看板，對此，行政院長陳建仁今天到雲林助選時，特別向虎尾地區民眾保證，沒有在屯尾積飛彈這種事，他說，最近有人在操作指虎尾要設漁叉飛彈基地，他認為保家衛國的國軍不應被拿來惡意操作，是不應該也是不道德的事。

陳建仁說，大家應該要支持國軍，感謝國軍守護家園，他與國防部溝通後，虎尾只會設有指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，國軍飛彈系統都是安全、機動、隱蔽的，請大家放心。

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