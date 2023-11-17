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海軍輕型巡防艦開工典禮 蔡英文：兵力運用更彈性

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中信造船董事長韓碧祥（左）向總統蔡英文（右）介紹輕型巡防艦模型。記者劉學聖／攝影
中信造船董事長韓碧祥（左）向總統蔡英文（右）介紹輕型巡防艦模型。記者劉學聖／攝影

中信造船今天上午在高雄旗津廠區舉辦「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。總統蔡英文說，輕型巡防艦的建造期很短，可以讓海軍在執行任務時，減少主戰艦的耗損，在兵力運用上更有彈性。中信造船董事長韓碧祥說，只准成功不准失敗，「感謝總統給我們這個機會！」

海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」今天上午的開工典禮，由總統蔡英文主持，國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、海軍司令唐華上將及中信造船董事長韓碧祥等人陪同出席。

蔡英文說，輕型巡防艦要共同擔負起海上偵蒐、巡邏、及監控的任務，成為海軍水面艦艇的新戰力，國艦國造採取長期分批的策略，來富足國內自主造艦的能量，除了提升海軍水面及水下的戰力，讓海軍弟兄姊妹能更安全地執行任務，她要感謝所有參與造艦及技術研發的夥伴。

蔡英文表示，在政府推動國艦國造的政策之下，產官學各界的加入，加速相關產業升級，促進國防產業發展，期待輕型巡防艦的完工，成為守護海疆的堅定力量。

中信造船董事長韓碧祥致贈輕型巡防艦模型給蔡英文。韓碧祥說，模型是用輕型巡防艦的鋼板，以水刀切割而成，接得很細，細微之處都看得很清楚。

海軍司令部表示，依政府「國防自主」及「國艦國造」政策指導，並因應區域安全威脅加劇，灰色地帶衝突及襲擾嚴峻，海軍在整體防衛作戰需求下，戮力執行建軍備戰任務，積極籌建各型武器裝備，藉以提升自我防衛能力，因應未來戰場需求。

「輕型巡防艦原型艦」是海軍與中信造船公司簽訂建造合約，將陸續依計畫節點執行兩艘原型艦造艦、組裝及測試作業，預計在2026年完成交艦任務。該型艦艇具防空、反潛及水面作戰等能力，搭配現行主作戰艦，可有效因應中共灰色地帶襲擾，強化聯合制海戰力。

海軍司令部強調，海軍將秉持審慎嚴謹的態度做好各項風險管控作為，同時在安全與品質兼顧的前提下，確依計畫期程管制執行，展現捍衛臺海安全之決心，籲請國人支持。

中信造船今天上午在高雄旗津廠區舉辦「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，造船廠同步進行鋼板切割。圖／海軍提供
中信造船今天上午在高雄旗津廠區舉辦「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮，造船廠同步進行鋼板切割。圖／海軍提供
中信造船今天上午在高雄旗津廠區舉辦「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者劉學聖／攝影
中信造船今天上午在高雄旗津廠區舉辦「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文今天上午出席海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者王勇超／攝影
總統蔡英文今天上午出席海軍「輕型巡防艦防空型原型艦」開工典禮。記者王勇超／攝影
總統蔡英文好奇查看輕型巡防艦模型。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文好奇查看輕型巡防艦模型。記者劉學聖／攝影

海軍司令部 蔡英文 中信 國防部

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