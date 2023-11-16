習近平否認有對台灣動武計畫 國防部：持續強化戰備

由於資訊發達加上匯率划算，赴日「打獵」最近成了國內軍事圈新流行。飛機迷在日本最幸福的事情，就是一年到頭都有基地開放。日本自衛隊機種多於國軍，還有駐日美軍助陣，表演科目之豐富，遠高於國內，無謂的掣肘也少得多。以下就讓聯合報數位版為讀者整理各基地有哪些看頭，包括航空自衛隊的百里基地、名古屋市郊小牧基地等。 而當日本自衛隊「基地祭」開放活動成為觀光活動，駐日美軍基地也積極配合，只是要注意保安措施較嚴格，過去就曾有台灣航迷被拒絕入場的例子...

2023-11-16 07:30