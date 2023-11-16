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習近平否認有對台灣動武計畫 國防部：持續強化戰備

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報系資料照
國防部。圖／本報系資料照

大陸國家主席習近平今（16）日在「拜習會」否認中共有對台灣動武計畫。國防部今天表示，中共從未放棄武力犯台，國防部持續強化戰備整備。

白宮人士今日表示，「拜習會」舊金山峰會歷時4小時後落幕，雙方就台灣議題充分討論。而習近平在會中否認有對台灣動武的計畫。

對此，國防部今日回應說，中共從未放棄武力犯台，國防部秉持「備戰而不求戰、止戰而不懼戰」原則，持續強化戰備整備。

國防部進一步說，有關媒體所轉述「拜習會」所討論的內容，國防部持續掌握分析及評估。

國防部 拜習會 中共

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