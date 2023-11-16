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海軍防空型輕型巡防艦明舉行開工儀式 蔡總統南下主持

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片
中科院預想中的輕型巡防艦。圖／取自中科院影片

海軍規劃建造「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，其中首艘「防空型」輕型巡防艦原型艦，明日上午9時將在高雄中信船廠舉行開工儀式，將由蔡英文總統親自南下主持，國家安全會議要員、國防部長邱國正、海軍司令唐華都將與陪同出席。

國防部2024年度國防預算書顯示，海軍編列新台幣245億4916萬元、108年至115年持續性預算，新建2艘新一代輕型巡防艦，將負責台海偵巡、情監偵、外島運補護航、維護海上交通線安全及支援戰演訓為主。此案預算給付高峰為2025年，載台部分由中信船廠得標，武器戰系由中科院整合。目標是2026年10月前將原型艦交付給海軍。

海軍高層曾透露，防空型的原型艦考量將使用中科院研發的華陽垂直發射系統，加上反艦飛彈艙與直升機甲板，全艦將會超過100公尺，噸位滿載恐將超過2500噸，所配備相位雷達系統則正洽詢德國、義大利獲得。

海軍規劃建造12艘輕型巡防艦，原型艦將各新建「防空型」丶「反潛型」各1艘。海軍招標文件顯示，兩型輕型巡防艦均將配置8枚丶射程達到400公里增程型雄風三型反艦飛彈，同時依「防空型」丶「反潛型」的區別，配置數量不同的海劍二型艦載防空飛彈及雄二反艦飛彈。

據了解，蔡英文總統明（17）日將南下主持首艘「防空型」輕型巡防艦開工典禮，並進行首片鋼板切割，代表輕型巡防艦將進入實質建造階段。

海軍 飛彈 蔡英文 國防預算 國防部

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