快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

潛艦案一直在搞的前立委？陳柏惟不回應馬文君指涉：沒必要跟她玩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委陳柏惟不回應馬文君指控。圖／取自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟不回應馬文君指控。圖／取自陳柏惟臉書

針對潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君今天說，去年4月19日就有媒體揭露，說有某位「穿梭潛艦國造案的軍火商」，找韓國EK公司合作，意圖吃下台船25億元的800噸大吊車採購案，還運作2位立委設法排除競爭對手。

馬文君意有所指的，指其中一位立委是「某中部立委」、「僅是一年級生，且已經卸任」、「2022年就卸任的立委，就只有被罷免的那位」按這些線索，疑是指前立委陳柏惟

陳柏惟說，她沒有指名誰，沒有必要對號入座。這個媒體已報導過，這是下流的招數，到時她又會推到媒體身上。他說，他又沒有在選舉，不知為何要找上他，「沒有必要跟她玩」。

馬文君說，台船開的是國際標，也有大陸企業投標，這名軍火商先找某北部立委施壓台船，絕不能用「紅色供應鏈」，排除大陸企業，接著又找了某中部立委，要求台船和勞動部，都到他的地方服務處開會。該軍火商，和韓國EK公司的台灣代理商邱先生都到場，但幾乎都是軍火商在發言，施壓勞動部簡化對裝設大吊車的勞動檢查。

她說，又是軍火商施壓，又是立委運作，水太深了，吃相又太難看，最終台船暫停招標。「穿梭潛艦國造案的軍火商」是誰，大家心知肚明。而那位中部立委「僅是一年級生，且已經卸任」就敢與潛艦軍火商搭上線，並出面主持會議，與其對外塑造的形象，大不相同。」而2022年就卸任的立委，就只有被罷免的那位。

馬文君 陳柏惟 黃曙光 潛艦

延伸閱讀

影／要馬文君別扯後腿 綠委及參選人挺潛艦國造

影／嘆自己曾被打成「最大賣國賊」 韓國瑜南投開罵：王立強這隻豬八戒

鄭麗文、謝龍介為馬文君站台 反諷男綠委親中、舔中

台灣基進掛看板諷刺 馬文君團隊：不予回應

相關新聞

潛艦案一直在搞的前立委？陳柏惟不回應馬文君指涉：沒必要跟她玩

針對潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君今天說，去年4月...

馬文君爆「一直在搞的立委」 是2022年被罷免的中部立委

潛艦國造總召集人黃曙光說「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，黃曙光既不檢舉告發，也不公諸於世。立委馬文君說，去年4月19日就...

M1A2T戰車射擊所需 陸軍「坑子口訓練場整建工程」決標

國防部今（16）日公告，因應對美採購M1A2T新型戰車射訓所需的陸軍「坑子口訓練場整建工程」統包工程案，日前順利決標，全...

軍迷遊東瀛／交通飲食安排上軌道！日本自衛隊全年都有基地開放 成觀光活動

由於資訊發達加上匯率划算，赴日「打獵」最近成了國內軍事圈新流行。飛機迷在日本最幸福的事情，就是一年到頭都有基地開放。日本自衛隊機種多於國軍，還有駐日美軍助陣，表演科目之豐富，遠高於國內，無謂的掣肘也少得多。以下就讓聯合報數位版為讀者整理各基地有哪些看頭，包括航空自衛隊的百里基地、名古屋市郊小牧基地等。 而當日本自衛隊「基地祭」開放活動成為觀光活動，駐日美軍基地也積極配合，只是要注意保安措施較嚴格，過去就曾有台灣航迷被拒絕入場的例子...

獨／民間為軍方研發外島無人機反制系統 失敗解約原因曝光

陸軍司令部今天表示，經濟部委託民間研製，預計部署金門防區的無人機反制系統原型系統，失敗解約，陸軍所需26套外島無人機反制...

退輔會出版認識軍人兒童繪本 宣傳特戰部隊打城鎮作戰

退輔會榮民榮眷基金會出版兩冊認識軍人兒童繪本，書中描述當敵人攻占我們的城鎮，占領大樓時，特戰人員可以從高處沿著牆面垂降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。