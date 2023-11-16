M1A2T戰車射擊所需 陸軍「坑子口訓練場整建工程」決標

國防部今（16）日公告，因應對美採購M1A2T新型戰車射訓所需的陸軍「坑子口訓練場整建工程」統包工程案，日前順利決標，全案預估於2026年5月20日前完工。

「坑子口訓練場整建工程」統包工程案預算金額為9億1372萬2000元，陸軍司令部在標案中表示，為達成國軍前瞻建軍備戰願景，考量新式裝備逐年籌補到位及後續接裝訓練，滿足教、訓需求，以建構符合現代戰鬥射擊靶場為目的原則，規劃此訓場，以符合未來部隊射擊任務需求，未來整建完成後，可提供學員生班隊、戰車排專精及基訓部隊等射擊訓練使用。

M1A2T主力戰車明年就要交裝抵台，但包括訓練所需的陸軍裝訓部長安營區訓練場與裝訓部坑子口訓場整修工程，在2022年也因招標不順與工程進度問題，因此拆分兩個階段。工程進度緩慢。坑子口靶場先前僅水土保持工程標出，全案已延遲半年以上。

陸軍參謀長陳建義在立法院曾表示，坑子口靶場預定明年7月完成水土保持工程，年底新戰車抵台後，戰車砲射擊會安排2025年的6、7月在坑子口實施，陸軍屆時將分區分時訓練。坑子口整建工程在2026年完工。

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