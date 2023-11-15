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榮民高山作畫獻愛心 退輔會與安得烈協會舉辦義賣畫展

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會今(15)日與社團法人中華安得烈慈善協會，舉行「當我們與安得烈在藝起」義賣活動記者會。左為退輔會主委馮世寬，右為社團法人中華安得烈慈善協會執行長羅紹和。圖/退輔會提供
退輔會今(15)日與社團法人中華安得烈慈善協會，舉行「當我們與安得烈在藝起」義賣活動記者會。左為退輔會主委馮世寬，右為社團法人中華安得烈慈善協會執行長羅紹和。圖/退輔會提供

退輔會與社團法人中華安得烈慈善協會，今（15）日舉行「當我們與安得烈在藝起」義賣活動記者會，退輔會主委馮世寬表示，希望為社會公益盡最大努力，幫助更多脆弱家庭。

退輔會表示，「當我們與安得烈在藝起」義賣活動，邀請國防大學政戰學院應用藝術學系有榮民身份的知名藝術創作者，及安得烈慈善協會有繪畫基礎的學子，一同前往退輔會所屬位在高山的清境農場作畫，作品將於12月1日至14日在國父紀念館翠亨藝廊展出，並舉行作品義賣，所得將協助支持安得烈慈善協會照顧的脆弱家庭與學子。12月5日將舉行展覽開幕儀式。

有榮民身分的安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝退輔會對協會的支持，他自身也是榮民，非常了解退輔會對於榮民、榮眷的照顧。退輔會於今年榮民節系列活動規劃結合義賣活動，讓他們非常感動，尤其馮世寛對於社會公益和照顧脆弱家庭抱有的熱誠，他代表協會向退輔會和創作者們致上謝意。

馮世寬則表示，在參訪安得烈慈善協會後，除了發願盡心盡力照顧榮民、榮眷，也要為社會公益盡最大努力，讓社會中「善」和「愛」的力量發散出來，幫助更多的脆弱家庭，希望每位小朋友及同學們都能夠健康平安、快樂成長，將來有機會能夠為國家、社會貢獻心力。

退輔會 榮民 義賣

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