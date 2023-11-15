退輔會出版認識軍人兒童繪本 宣傳特戰部隊打城鎮作戰
退輔會榮民榮眷基金會出版兩冊認識軍人兒童繪本，書中描述當敵人攻占我們的城鎮，占領大樓時，特戰人員可以從高處沿著牆面垂降，從窗口進入室內。
財團法人榮民榮眷基金會發表守護台灣的海空英雄，即刻救援的陸上英雄等兩册繪本。這是第一本官方出版認識軍人的兒童繪本，書中提及城鎮作戰。
繪本中的故事，都是取材自真人真事，包含駕駛幻象2000戰機的飛行員蔣青樺少校，基隆威海營區的湘江軍艦副艦長鄭堯夫上尉，陸軍特種作戰指揮部朱榤森士官長以及陸軍少校退伍，擔任義消特搜隊的榮民楊繼中。蔣青樺以自身的經驗，說明誠實與勇敢在飛行任務的重要；鄭堯夫分享海上任務所需的團結合作及錨鏈精神。
即刻救援的陸上英雄繪本內容，提及國慶日是紀念我們中華民國是亞洲第一個民主國家的日子，畫面中有滿街國旗與特戰直升機吊掛國旗的描繪，書中介紹陸海空三軍職責，專頁描繪陸軍特戰兵垂降戰技。圖說寫著當敵人攻占我們的城鎮，占領大樓時，特戰人員可以從高處沿著牆面垂降，從窗口進入室內。
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