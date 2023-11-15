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國軍自傷案近十年兩百零六件 多涉不當管教與同僚霸凌

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍近10年自傷案件高達206件、已遂者165人，其中多起輕生案件成因與部隊不當管教或是同僚霸凌有關。圖為示意，與報導無關。記者洪哲政／攝影
國軍近10年自傷案件高達206件、已遂者165人，其中多起輕生案件成因與部隊不當管教或是同僚霸凌有關。圖為示意，與報導無關。記者洪哲政／攝影

時代力量立委陳椒華等立委表示，國軍近10年自傷案件高達206件，已遂者165人，多起輕生案件成因，與部隊不當管教或是同僚霸凌有關，請行政院成立軍事冤案暨軍中人權事件真相調查委員會，落實軍中人權保障，平反軍事冤案，強化軍士官兵權益及釐清事件真相。

陳椒華等16立委提出臨時提案，9月5日海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉於營區內輕生身亡，相關事證顯示，鄭姓中尉長期在部隊遭精神、言語霸凌及不當管教，家屬對死因高度質疑，國防部長邱國正也稱「我的懷疑跟家屬一樣」，顯見鄭姓中尉的死因不單純，有詳細調查釐清的必要。

提案指出，國軍自傷案件頻傳，截至2021年12月，國軍近十年自傷案件高達206件，已遂者165人，其中多起輕生案件成因，與部隊不當管教或是同僚霸凌有關。海軍陸戰隊99旅除9月鄭姓中尉輕生案外，也曾在2016年兩周內發生吳姓中尉、陳姓中尉輕生案，此外，陸軍203旅柳姓下士及269旅黃姓中尉輕生案，也與部隊不當管教及同僚霸凌有關。

提案表示，請行政院成立軍事冤案暨軍中人權事件真相調查委員會，落實軍中人權保障、平反軍事冤案、強化軍士官兵權益及釐清事件真相，請國防部持續健全國軍人權相關法制，避免憾事一再重演。

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人權 國軍 霸凌 陳椒華

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