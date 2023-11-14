聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中船艦近太平島 藍委批政府沒作為

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
太平島周邊海域日前出現美、中艦艇與民兵船，國民黨立委陳以信昨質疑，政府未作出應有宣示。記者蘇健忠／攝影
太平島周邊海域日前出現美、中艦艇與民兵船，國民黨立委陳以信昨質疑，政府未作出應有宣示。記者蘇健忠／攝影

針對本月三日太平島周邊海域出現美、中船艦與民兵船，近岸到可肉眼瞭望的程度。國民黨立委陳以信昨出示軍方爆料影片表示，經曾任太平島上校指揮官人士檢視，研判目標外籍船隻當時距岸僅三至五浬，等於不但進入我太平島十二浬水域，也接近我六千公尺禁制水域。

本報六日曾披露此事，海巡署當時回應，南沙太平島周邊海域船舶動態，海巡署偕同國防部均能有效監偵，對各項狀況備有應對方案。

案經陳以信六日上午在立法院質詢國安局蔡明彥，獲覆國安局掌握確切船位，但相關情資涉及機密；若進入十二浬，都會通報到外交部，作必要處理。海巡署與外交部有一個機制在運作。

海委會主委管碧玲隨即透過個人臉書貼文表示，當天立院外交及國防委員會無海巡署人員列席，無法提供明確資訊；經查，當日計美艦及陸艦各一艘，太平島雷達在廿一浬偵獲後，全程掌握，期間均無進入十二浬。

陳以信昨質疑，當天島上有官兵肉眼即可瞭望到疑似美、中艦艇與民兵船船影，他的助理就有人曾擔任太平島岸巡上校指揮官，研判這些影像船隻距岸僅三至五浬間。他質疑當時島上沒能採取任何行動的船艇，防務空虛、守土不力，海委會首長則未公布實況，政府也未作出應有宣示。

與會的海巡署巡防組副組長賈治國說，當日美中船艦並未進入到太平島三浬海域，也未進入六千公尺禁限制水域；海巡署當日全程掌握美中軍艦航行，期間兩艦沒有停留。

立委並質疑，首長所稱在廿一浬偵獲美中船艦，換算距岸高達四十公里，這種距離，在島上如何肉眼瞭望目視外籍艦艇？賈治國則稱，天候好可能影響目視距離，但他可以確定的是，海委會主委對外所稱資訊，是當日太平島上的雷達在西北方廿一浬偵獲，當日中國大陸的船艦最近是在十三點四浬，沒有進到太平島三浬或六千公尺禁限制水域。

海巡署 太平島 國安局 陳以信 管碧玲 蔡明彥

延伸閱讀

藍批撒錢難救少子化 綠：是世界趨勢

影／批蔡政府面對少子化束手無策 國民黨籲明年換人做

藍營批中央解決不了少子化問題 1至9月出生數剩9萬多人

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

相關新聞

美中船艦近太平島 藍委批政府沒作為

針對本月三日太平島周邊海域出現美、中船艦與民兵船，近岸到可肉眼瞭望的程度。國民黨立委陳以信昨出示軍方爆料影片表示，經曾任...

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

11月3日太平島周邊海域出現美國與大陸船艦，岸上可肉眼瞭望，海巡署巡防組副組長賈治國今天表示，當天太平島雷達是在西北方2...

韓國瑜稱「有飛彈處被打最慘」 綠委嗆分化國軍和人民

國防部計畫在高雄左營軍區設置魚叉飛彈防衛營區，高雄市前市長韓國瑜宣稱有飛彈的地方，會被打最慘，民進黨立委王定宇今天說，面...

影／陳以信：太平島防務空虛？ 海巡署澄清全程掌握

國民黨立委陳以信上午邀請巡防組副組長賈治國出席「陳以信打臉管碧玲！爆太平島禁制水域遭入侵政府竟裝沒事」記者會，質疑太平島...

長榮爆冷轉向空中巴士採購客機 華航未來卻只能買波音？

11月7日，長榮航空發布財報，其中最勁爆的消息是宣告，將向空中巴士採購A350-1000與A321neo客機，總數高達33至39架，牌價超過101億美元。長榮前幾年持續訂購777、787，未買空中巴士，機隊規畫明顯傾向波音，如今「豬羊變色」，未來的越洋航線以及中短程區域線，都將是空中巴士天下。流年不利的波音面對「鐵粉」出走，想必格外點滴在心。 相較於私營的長榮，華航則因半官方背景，決策深受政治左右。在蔡政府亟欲拉攏華府的背景下，去年宣布採購波音787為下一代中長程機種。受到此次長榮影響，華航未來的越洋客機選擇，極可能由此次鎩羽的波音777-9勝出，替美方扳回一城。...

【即時短評】國家關鍵基礎設施防護 不能只有參謀作業

國軍在未實施精簡方案前那個「兵多將廣」的時代中，曾派駐兵力進入部分國營設施實施防護。我國在美方建議下力推「國家關鍵基礎設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。