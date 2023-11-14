美中船艦近太平島 藍委批政府沒作為

針對本月三日太平島周邊海域出現美、中船艦與民兵船，近岸到可肉眼瞭望的程度。國民黨立委陳以信昨出示軍方爆料影片表示，經曾任太平島上校指揮官人士檢視，研判目標外籍船隻當時距岸僅三至五浬，等於不但進入我太平島十二浬水域，也接近我六千公尺禁制水域。

本報六日曾披露此事，海巡署當時回應，南沙太平島周邊海域船舶動態，海巡署偕同國防部均能有效監偵，對各項狀況備有應對方案。

案經陳以信六日上午在立法院質詢國安局長蔡明彥，獲覆國安局掌握確切船位，但相關情資涉及機密；若進入十二浬，都會通報到外交部，作必要處理。海巡署與外交部有一個機制在運作。

海委會主委管碧玲隨即透過個人臉書貼文表示，當天立院外交及國防委員會無海巡署人員列席，無法提供明確資訊；經查，當日計美艦及陸艦各一艘，太平島雷達在廿一浬偵獲後，全程掌握，期間均無進入十二浬。

陳以信昨質疑，當天島上有官兵肉眼即可瞭望到疑似美、中艦艇與民兵船船影，他的助理就有人曾擔任太平島岸巡上校指揮官，研判這些影像船隻距岸僅三至五浬間。他質疑當時島上沒能採取任何行動的船艇，防務空虛、守土不力，海委會首長則未公布實況，政府也未作出應有宣示。

與會的海巡署巡防組副組長賈治國說，當日美中船艦並未進入到太平島三浬海域，也未進入六千公尺禁限制水域；海巡署當日全程掌握美中軍艦航行，期間兩艦沒有停留。

立委並質疑，首長所稱在廿一浬偵獲美中船艦，換算距岸高達四十公里，這種距離，在島上如何肉眼瞭望目視外籍艦艇？賈治國則稱，天候好可能影響目視距離，但他可以確定的是，海委會主委對外所稱資訊，是當日太平島上的雷達在西北方廿一浬偵獲，當日中國大陸的船艦最近是在十三點四浬，沒有進到太平島三浬或六千公尺禁限制水域。

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