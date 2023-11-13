快訊

忘掉iPhone 15！他曝蘋果祕密研發iPhone 16新設計 果粉搖頭：像廉價安卓

被問到太煩？台南50嵐張貼「5沒有」公告　網：漏了最重要的

反對全民調排除政黨實力 趙少康諷柯文哲「政治釘子戶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信今天在立法院舉行記者會，質疑太平島禁限制水域疑遭入侵。圖／取自國民黨團直播
國民黨立委陳以信今天在立法院舉行記者會，質疑太平島禁限制水域疑遭入侵。圖／取自國民黨團直播

11月3日太平島周邊海域出現美國與大陸船艦，岸上可肉眼瞭望，海巡署巡防組副組長賈治國今天表示，當天太平島雷達是在西北方21浬偵獲美陸船艦，當天中國大陸的船艦，最近太平島的位置距岸13.4浬，未進入太平島6000公尺禁限水域。

國民黨立委陳以信舉行記者會指出，報載11月3日南沙太平島周邊出現美陸軍艦與大批民船，他曾質詢國安局長蔡明彥，美陸船艦有無進入太平島12浬，甚至6000公尺禁限制水域，國安局當時未明言，但海委會主委管碧玲隨後透過臉書對外宣稱船艦遠在太平島外21浬外，為我島上雷達偵獲，海巡全程掌握，期間均未進入太平島12浬內。

陳以信出示軍方爆料島上瞭望影像，他說，當天島上官兵肉眼即可瞭望到疑似美陸艦艇與民兵船，他的助理曾擔任太平島岸巡上校指揮官，研判這些影像船隻距岸僅3浬至5浬間，不但進入我太平島12浬水域，也接近禁制水域。

陳以信指出，外籍船艦就算在太平島周邊無害通行，也應通報我方。當時島上沒有能採取任何行動的船艇，防務空虛，守土不力，海委會首長未公布實況，政府也未有宣示。太平島碼頭浚深工程一再拖延，軍方還以各種理由阻撓內政、外交國防委員會周四排定登島考察的申請。

賈治國說，海巡署可以明確說，當天美陸船艦並未進入到太平島3浬海域，也未進入6000公尺禁限制水域；海巡署全程掌握美陸軍艦航行，期間沒有停留，也因未進入禁限制水域，海巡署未依兩岸條例實施驅離或登艇檢查等措施。

賈治國表示，島上執法能力雖受島上港口條件限因素，防務沒有空虛問題，以海上執法而言，目前有多功能巡緝艇駐守，台灣本島每個月實施碧海專案，派遣大艦前往南沙巡護，每航次12天，每月四航次，艦艇巡航執法不中斷。太平島浚深工程今年底完成後，會積極評估100噸艇回防事宜。

對於立委質疑，美陸船艦接近到島上可肉眼瞭望目視，賈治國說，天候好，可能影響目視距離，他無法掌握，但他可以確定的是，海委會主委對外所稱資訊，是當日太平島雷達在西北方21浬偵獲，當日中國大陸的船艦最近是在13.4浬，沒有進到太平島3浬或6000公尺禁限水域。

據了解，海巡署在太平島的商規雷達監偵範圍是12浬，但透過開啟加大功率，天候佳時，可偵獲24浬內大型目標。

太平島 海巡署 國安局 陳以信

延伸閱讀

影／陳以信：太平島防務空虛？ 海巡署澄清全程掌握

調查局增一副局長 陳以信：民進黨行政肥大 像分贓政治

洪秀柱到台南助選陳以信 批綠營「重情重義重查某」

陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

相關新聞

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

11月3日太平島周邊海域出現美國與大陸船艦，岸上可肉眼瞭望，海巡署巡防組副組長賈治國今天表示，當天太平島雷達是在西北方2...

韓國瑜稱「有飛彈處被打最慘」 綠委嗆分化國軍和人民

國防部計畫在高雄左營軍區設置魚叉飛彈防衛營區，高雄市前市長韓國瑜宣稱有飛彈的地方，會被打最慘，民進黨立委王定宇今天說，面...

影／陳以信：太平島防務空虛？ 海巡署澄清全程掌握

國民黨立委陳以信上午邀請巡防組副組長賈治國出席「陳以信打臉管碧玲！爆太平島禁制水域遭入侵政府竟裝沒事」記者會，質疑太平島...

長榮爆冷轉向空中巴士採購客機 華航未來卻只能買波音？

11月7日，長榮航空發布財報，其中最勁爆的消息是宣告，將向空中巴士採購A350-1000與A321neo客機，總數高達33至39架，牌價超過101億美元。長榮前幾年持續訂購777、787，未買空中巴士，機隊規畫明顯傾向波音，如今「豬羊變色」，未來的越洋航線以及中短程區域線，都將是空中巴士天下。流年不利的波音面對「鐵粉」出走，想必格外點滴在心。 相較於私營的長榮，華航則因半官方背景，決策深受政治左右。在蔡政府亟欲拉攏華府的背景下，去年宣布採購波音787為下一代中長程機種。受到此次長榮影響，華航未來的越洋客機選擇，極可能由此次鎩羽的波音777-9勝出，替美方扳回一城。...

【即時短評】國家關鍵基礎設施防護 不能只有參謀作業

國軍在未實施精簡方案前那個「兵多將廣」的時代中，曾派駐兵力進入部分國營設施實施防護。我國在美方建議下力推「國家關鍵基礎設...

確保台美日通訊 憲兵陽明山衛星站反特攻

憲兵指揮部日前「官洩」對陽明山平等里中華電信衛星通信中心的防衛計畫。據悉，陽明山包括美國國安局與我國安局、電展室合作監聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。