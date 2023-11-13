美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

11月3日太平島周邊海域出現美國與大陸船艦，岸上可肉眼瞭望，海巡署巡防組副組長賈治國今天表示，當天太平島雷達是在西北方21浬偵獲美陸船艦，當天中國大陸的船艦，最近太平島的位置距岸13.4浬，未進入太平島6000公尺禁限水域。

國民黨立委陳以信舉行記者會指出，報載11月3日南沙太平島周邊出現美陸軍艦與大批民船，他曾質詢國安局長蔡明彥，美陸船艦有無進入太平島12浬，甚至6000公尺禁限制水域，國安局當時未明言，但海委會主委管碧玲隨後透過臉書對外宣稱船艦遠在太平島外21浬外，為我島上雷達偵獲，海巡全程掌握，期間均未進入太平島12浬內。

陳以信出示軍方爆料島上瞭望影像，他說，當天島上官兵肉眼即可瞭望到疑似美陸艦艇與民兵船，他的助理曾擔任太平島岸巡上校指揮官，研判這些影像船隻距岸僅3浬至5浬間，不但進入我太平島12浬水域，也接近禁制水域。

陳以信指出，外籍船艦就算在太平島周邊無害通行，也應通報我方。當時島上沒有能採取任何行動的船艇，防務空虛，守土不力，海委會首長未公布實況，政府也未有宣示。太平島碼頭浚深工程一再拖延，軍方還以各種理由阻撓內政、外交國防委員會周四排定登島考察的申請。

賈治國說，海巡署可以明確說，當天美陸船艦並未進入到太平島3浬海域，也未進入6000公尺禁限制水域；海巡署全程掌握美陸軍艦航行，期間沒有停留，也因未進入禁限制水域，海巡署未依兩岸條例實施驅離或登艇檢查等措施。

賈治國表示，島上執法能力雖受島上港口條件限因素，防務沒有空虛問題，以海上執法而言，目前有多功能巡緝艇駐守，台灣本島每個月實施碧海專案，派遣大艦前往南沙巡護，每航次12天，每月四航次，艦艇巡航執法不中斷。太平島浚深工程今年底完成後，會積極評估100噸艇回防事宜。

對於立委質疑，美陸船艦接近到島上可肉眼瞭望目視，賈治國說，天候好，可能影響目視距離，他無法掌握，但他可以確定的是，海委會主委對外所稱資訊，是當日太平島雷達在西北方21浬偵獲，當日中國大陸的船艦最近是在13.4浬，沒有進到太平島3浬或6000公尺禁限水域。

據了解，海巡署在太平島的商規雷達監偵範圍是12浬，但透過開啟加大功率，天候佳時，可偵獲24浬內大型目標。

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