韓國瑜稱「有飛彈處被打最慘」 綠委嗆分化國軍和人民

國防部計畫在高雄左營軍區設置魚叉飛彈防衛營區，高雄市前市長韓國瑜宣稱有飛彈的地方，會被打最慘，民進黨立委王定宇今天說，面對中國大陸不放棄武力犯台，在台灣沒有局外人，韓國瑜是在製造內部分化，枉費他還曾經擔任職業軍人。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，王定宇表示，韓國瑜跟國民黨某些要參選立委的人，他們認為軍事基地會遭致戰禍，然而面對大陸的威脅，敵國不放棄武力犯台，在台灣沒有局外人，韓國瑜怎麼會用這種分化的方式，這就是在製造內部分化。

王定宇說，國軍上班跟保衛國家的地方，被韓國瑜視為鄰避設施，這是在一般民眾跟國軍的基地設施製造矛盾，我們共同的為敵應該在外面，人民應該要作為國軍最大的後盾，可是現在有人要移機場、有人要移彈庫，還有人要移陸軍司令部，想要把國軍跟人民分成對立的兩面。

王定宇表示，台灣現在真正的對立面，來自於用武力威脅的中國大陸，怎麼會是自己內部，枉費韓國瑜曾經擔任職業軍人，更枉費他曾經想要競選總統，擔任三軍統帥，所以請韓國瑜告訴大家，這些飛彈要設置在哪裡。

王定宇說，所有的兵推結果都顯示，反艦飛彈能夠有效嚇阻中共兩棲登陸，那是保護我們的東西，國軍的辛苦卻被解釋為像是鄰避設施，如果按照韓國瑜的邏輯，這些設施都要去除，不過當台灣廢弛弱化國防，反而是讓大陸方便開大門，大搖大擺直接過來。

王定宇表示，弱化國防才是引戰，廢弛國防才會引起危險，唯有壯大自己、結合周邊理念相近的國家，備戰才能止戰。

民進黨團幹事長劉世芳表示，魚叉飛彈會設置在六個地點，包括高雄跟雲林，韓國瑜曾經擔任高雄市長，應該了解左營是海軍重鎮，魚叉飛彈沒有影響任何地方公共建設，不需要徵收土地，更不需要修改法律，台灣當然要提升自己的戰備能力。

劉世芳說，韓國瑜用這樣的方式，無非是在恫嚇軍眷，高雄左營有很多眷村，很多人本來就都在海軍服役，難道會不知道國防很重要。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，政府增強國防戰力的提升，絕大多數的民眾都會支持，然而韓國瑜的論述，似乎在告訴大家，只要不防衛，不抵抗，就不會有戰爭，國民黨的認知可能是如此，不過政府提升國防戰力，保護我們的國家，絕大多數民眾都會支持。

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